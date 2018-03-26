По полям, по полям: сумасшедшая погоня полицейских за… трактором

Когда говорят о погонях, обычно речь идет о спортивных автомобилях или мотоциклах. Но в этом случае героем дня стал старый ржавый трактор, который вдруг проявил небывалую прыть!

Началось все вполне обычно: внимание полицейских из Нового Томышля (Польша) привлек трактор, который ехал по дороге без необходимых дневных ходовых огней. Они также заметили, что за креслом водителя стоял пассажир. Полицейские потребовали немедленно остановиться, но водитель трактора проигнорировал это распоряжение, съехал с трассы и продолжил движение сначала по грунтовой дороге, а потом и по пахотному полю, чтобы оторваться от преследования. Полиция несколько раз пыталась обогнать трактор, но водитель сопротивлялся, пытаясь сбить полицейскую машину. Более того, ему помогал пассажир: каждый раз, когда она приближалась, он лягал ее ногой.

После 30-минутной погони трактор все же сдался: его левое переднее колесо не выдержало сумасшедшей поездки. Полицейским еле удалось скрутить водителя и пассажира сельхозмашины. Выяснилось, что на тракторе ехали братья из соседней деревни, а пытались скрыться они потому, что транспортное средство не было зарегистрировано и не имело действующего полиса страхования гражданской ответственности.

Теперь, кроме всего прочего, нарушителям придется ответить за ущерб, нанесенный полицейской машине, а водитель будет нести ответственность за то, что он проигнорировал распоряжения дорожной инспекции. По польским законам братьям грозит тюремное заключение сроком от 3 месяцев до 5 лет.

В России нетрезвый водитель снегоуборочной машины проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил наводить порядок.

А этот водитель спецмашины из Польши ухитрился за день дважды попасться за рулем в нетрезвом виде.



Фото: moto.wp.pl