Обычное ДТП в России: Гранта против БМД

Удивить российского водителя ничем уже нельзя: и на падающий Челябинский метеорит он реагирует как на мелкое неудобство, и танк, перелетающий дорогу, тоже особых эмоций не вызывает. Потому эту аварию можно смело занести в категорию «еще один обычный день в России».

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Произошло ДТП в селе Надежда Ставропольского края. На дороге возникла пробка, и колонна военной техники, возвращающаяся с учений, решила объехать ее по обочине. Вначале идет машина, из которой высунувшийся командир жестами дает понять водителям, что не надо выезжать на обочину, а затем попыталась проскочить вся остальная колонна. И вроде бы БМД вещь довольно заметная и громкая, но аварии избежать не удалось.

Невнимательный водитель на Ладе Гранте то ли выскочил на обочину, то ли выезжал с прилегающей территории — неизвестно. Однако столкновения со всей мощью российской армии избежать ему не удалось. Только чудом аварию даже по меркам «гражданских» можно записать в мелкие: у Гранты повреждено заднее крыло и замята дверь. Видимо, боевая машина задела легковушку по касательной.

Местная ГИБДД виновника ДТП пока не назвала.

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС,YouTube

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Отзывы о LADA Granta (15)

LADA 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

106 л.с. для бюджетного автомобиля — достаточно

Недостатки:

жесткая подвеска.

Комментарий:

Гранта, кузов лифтбэк, комплектации люкс,пробег 45000. Расходники: масло,фильтры, бензин и зимние колеса. Условия эксплуатации — асфальт, грунт. Люди поставившие 2 звезды, за рулем подобного автомобиля — не сидели. По моему это просто проплаченная антиреклама, и я не являюсь патриотом российского...

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