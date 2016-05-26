Обычное ДТП в России: Гранта против БМД

Удивить российского водителя ничем уже нельзя: и на падающий Челябинский метеорит он реагирует как на мелкое неудобство, и танк, перелетающий дорогу, тоже особых эмоций не вызывает. Потому эту аварию можно смело занести в категорию «еще один обычный день в России».

Произошло ДТП в селе Надежда Ставропольского края. На дороге возникла пробка, и колонна военной техники, возвращающаяся с учений, решила объехать ее по обочине. Вначале идет машина, из которой высунувшийся командир жестами дает понять водителям, что не надо выезжать на обочину, а затем попыталась проскочить вся остальная колонна. И вроде бы БМД вещь довольно заметная и громкая, но аварии избежать не удалось.

Невнимательный водитель на Ладе Гранте то ли выскочил на обочину, то ли выезжал с прилегающей территории — неизвестно. Однако столкновения со всей мощью российской армии избежать ему не удалось. Только чудом аварию даже по меркам «гражданских» можно записать в мелкие: у Гранты повреждено заднее крыло и замята дверь. Видимо, боевая машина задела легковушку по касательной.

Местная ГИБДД виновника ДТП пока не назвала.

В прошлом году водитель-механик БМД не справился с управлением и проверил на прочность Skoda Yeti.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС,YouTube