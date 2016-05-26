Бравый солдат: китайцы запустили в продажу военный внедорожник

Производители, дайте нам настоящие внедорожники! Крик души читателя Массовая «кроссоверизация» достигла таких размеров, что многие производители постепенно выводят из своих модельных линеек настоящие внедорожники с подключаемым полным приводом, блокировками и несущей рамой. Одного из наших читателей всерьез беспокоит эта тема. Своими мыслями он решил поделиться с широкой аудиторией. Что делать, если инспектор хочет проверить тонировку стекол? Несмотря на ужесточение контроля, наглухо тонированные машины с улиц не исчезли, а процедура фиксации нарушения вызывает гнев у любителей черных стекол. Рассказываем, как все должно быть. Hyundai Tucson или Kia Sportage: какой кроссовер выбрать? Эта пара среднеразмерных кроссоверов — близкие родственники с технической точки зрения и прямые конкуренты. Но это не означает, что отличаются они только дизайном. Рассмотрим все нюансы выбора.