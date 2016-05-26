Бравый солдат: китайцы запустили в продажу военный внедорожник

Отправить «бравого солдата» (так переводится название Brave Warrior) на гражданскую службу BAIC пообещал еще в 2014 году, но сдержал слово лишь в феврале 2018-го, когда в продажу поступил внедорожник в нескольких модификациях. В конце марта на рынок вышла версия пикап, причем она стала наиболее доступной для потребителя: цены на грузовичок начинаются от 77 950 юаней — это примерно 705 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. Прочие подробности — в нашей галерее.
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Фото: BAIC, autohome.com.cn
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