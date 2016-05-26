«Позвони, я беременна!» Будущий отец получил послание на машине

Что делать, если отец будущего ребенка не отвечает на звонки и эсэмэски? Оставить ему сообщение, которое будет сложно проигнорировать, решила жительница Мелитополя и нанесла на Тойоту Камри своего возлюбленного «кричащее» граффити.

О предыстории этого инцидента можно только догадываться, но последствия впечатляют! Тойота с сообщением о беременности на кузове обнаружена в украинском Мелитополе у Братского кладбища. По версии местных СМИ, автомобиль принадлежит мужчине, который перестал общаться со своей подругой и отвечать на ее звонки, а девушка между тем беременна и требует мужской опеки и внимания. Достучаться до отца будущего ребенка она решила вот таким оригинальным способом: взяла баллончик с розовой краской и написала на Тойоте беглого жениха крупными буквами фразу «Позвони, я беременна!»

Интересно, вызовет ли что-либо, кроме бешенства, послание у владельца машины или в нем проснется совесть и он, наконец, свяжется с будущей мамой. Чем бы ни закончилась эта история, автомобиль в любом случае придется перекрашивать.

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото: ria-m.tv