Учите новое название: Lynk&Co представил европейскую модель

Официально представлен кроссовер Lynk&Co 02 — модель, с которой суббренд китайской Geely начнет свое наступление на европейский рынок.

Lynk&Co 02

Еще в 2016-м, когда в Берлине показали кроссовер Lynk&Co 01, стали понятны серьезные и далеко идущие планы материнской компании относительно своего подразделения, продукция которого ориентирована на молодую публику. Затем был седан 03 и, наконец, рассекречен кроссовер 02.

Компактный Lynk&Co 02 (длина — 4448 мм) построен все на той же платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно Geely и Volvo. Колесная база — 2702 мм, ровно столько же, сколько у соплатформенного Volvo XC40. Но у Lynk&Co получилась довольно приземистая машина, с короткими свесами, и она больше напоминает кросс-хэтч, нежели полноценный кроссовер. Да и дорожный просвет (его не называют, но на фото все прекрасно видно) у машины легковой.

Lynk&Co 02

С интерьером в Lynk&Co явно не любят заморачиваться: у 02 он полностью унифицирован с седаном 03, а уж все экраны, кнопки, крутилки и рычаги и вовсе общие для всех трех моделей. Но: вполне современно, никакого кича. Перед водителем виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, центральная консоль с огромным «планшетником» слегка развернута к нему.

Lynk&Co 02

В компании называют свои модели самыми «подключенными в мире». Действительно, интернет-сервисов и модных технологических штучек здесь хватает. От банальной беспроводной зарядки до доступа в интернет, от функций телематики до кнопки, позволяющей... обменяться автомобилем с другим владельцем Lynk&Co!

Изначально компания хотела продавать кроссовер в единственной комплектации, в которой есть все. Но затем от этой задумки отказалась, и в Китае будет несколько комплектаций, правда, в компании очень просят не использовать слово «базовая», потому что даже самый доступный вариант будет достойно оснащен. А топовая версия получит светодиодные фары, передние сиденья с электроприводом, 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, а также комплекс современных систем безопасности, включая систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Lynk&Co 02

В Китае Lynk&Co 02 пойдет в продажу с 1,5-литровым турбодвигателем. Начальная версия имеет форсировку в 156 л.с. и 6-ступенчатую механику, промежуточный вариант мощностью 179 л.с. доступен с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, топ-версия выдает 190 л.с. Полный привод — только для топовой версии.

Lynk&Co 02

Ну а в следующем году — покорение Европы. Lynk&Co намерена открыть бутики (!) в модных кварталах Амстердама, Барселоны, Берлина, Брюсселя и Лондона. Кроссовер ориентирован на молодежь, а ей сегодня зачастую наплевать на бренд, главное, чтобы было модно, современно и технологично (достаточно взглянуть на успех компании Xiaomi). При этом машины для европейского рынка будут собирать «на месте»: Lynk&Co 02 встанет на конвейер брюссельского завода Volvo в Генте, где сегодня производят XC40. При этом произойдет и смена силовой гаммы: для Старого Света кроссовер получит двигатели от XC40.

А что Россия? Отдельный бутик у нас пока открывать не собираются, но никаких сомнений в том, что бренд доберется до нашего рынка, нет. У нас, как и в некоторых других странах, автомобили Lynk&Co будут продавать избранные дилеры Volvo.

Сейчас Ford ведет с Geely тяжбу: американцам кажется, что название суббренда уж слишком похоже на Lincoln.

Еще один суббренд империи Geely, выделившийся из Volvo Polestar, представил гибридное купе.

Фото: Lynk&Co