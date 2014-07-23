Камеры-ловушки: Верховный суд признал их законными

Автолюбителям стоит быть внимательнее вблизи участков ремонтируемых дорог: вступило в силу решение высшей судебной инстанции, разрешающее устанавливать там камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Зачастую ремонтники забывают убрать временные знаки с участков, где проводился ремонт. Водитель видит перед собой абсолютно ровный участок дороги, причем со свежим асфальтом, но временный знак предписывает ему двигаться со скоростью 20 км/ч. Многие, естественно, игнорировали эти знаки, выбирая комфортную скорость. Однако с октября появился шанс получить «письмо счастья», так как вместе со знаками в месте, где был ремонт, могли «забыть» и камеру фотофиксации.

Данный пункт появился в новой редакции Административного регламента, который вступил в силу еще в октябре прошлого года. Однако данный пункт был оспорен в Верховном суде России. Гражданин утверждал, что данный пункт противоречит разделу 8 Приложения 1 ПДД России.

Истец пытался аргументировать свою позицию: нет описания того, что табличка 8.23 «Фотофиксация» может устанавливаться и в зоне ремонта дорог.

В решении ВС, которое сегодня вступило в силу, говорится о том, что установка камер фиксации в зоне действия временных знаков законна, так как превышение скорости недопустимо вне зависимости от того, временный это знак или постоянный. При этом в ПДД не предусмотрено никаких ограничений по установке табличек 8.23 со знаком ограничения скорости, касающихся временности установки. Так что и данный пункт Административного регламента был признан законным.

Регламент вступил в силу в октябре, когда ремонт практически на всех дорогах был закончен или прекращен. Однако впереди весенний период, традиционное время для масштабных ремонтных работ на всех дорогах, от автомагистралей до местных. И теперь, даже если перед вами абсолютно ровный участок дороги, но висят временные знаки ограничения с табличкой «Фотофиксация», то необходимо четко следовать ПДД.

В России разрабатывается отдельный ГОСТ по обустройству ремонтируемых участков дорог.

Ранее Верховный суд разрешил инспекторам ДПС останавливать автомобили там, где им захочется.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, depositphotos.com