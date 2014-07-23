Автомобили начали продавать как газировку и шоколадки

Известие о том, что китайский интернет-гигант собирается торговать автомобилями как банками газировки, появилось еще летом прошлого года. Теперь же проект получил реальные очертания.

Гигантский аппарат, работающий по принципу вендинговой машины, китайский интернет-гигант Alibaba запустил совместно с американским автопроизводителем Ford. Располагается новинка в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай).

Аппарат представляет собой двадцатиметровую многоуровневую площадку, где представлено более 40 моделей Ford, в том числе — Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest. Сначала необходимо выбрать среди представленных понравившуюся машину, отметить ее в мобильном приложении TMall.com, оплатить первый взнос в размере 10% стоимости автомобиля или же полностью весь счет и с помощью присланного кода активировать гигантский автомат, который и доставит покупку на нижний этаж. Если автомобиль клиент покупает в кредит, оставшуюся часть суммы он будет ежемесячно выплачивать с помощью китайской системы Alipay.

Аппарат позволяет взять понравившийся автомобиль и на тест-драйв сроком на три дня, чтобы составить представление о нем. Для этого также необходимо воспользоваться мобильным приложением.

Пока устройство еще полноценно не работает, необходимо решить ряд организационных моментов, сообщает ТАСС. Например, выдача номерных знаков на приобретенный таким способом автомобиль не регламентирована законом. Получить номера в Пекине и ряде других крупных мегаполисов Китая не так-то просто. В качестве меры борьбы с перегруженностью дорог власти не выдают номера всем, кто может позволить себе автомобиль, а разыгрывают в лотерею.

Тем не менее подобные автоматы уже планируют установить в Пекине и Ханчжоу, но когда именно, не уточняют.

Эксперты по-разному оценивают внедрение вендинговых аппаратов в авторитейл. Кто-то полагает, что это полезное начинание и оно позволит избавить покупателей от назойливых консультантов, а кто-то сетует, что аппараты крадут рабочие места и ухудшают и без того неблестящее состояние рынка труда Поднебесной.

Alibaba и Ford далеко не первые компании, которые хотят попробовать эту концепцию. Так, в США автомат по продаже машин заработал еще в 2015 году. Хранение и продажа автомобилей подобным образом предотвращают кражу и вандализм и экономят пространство.

Alibaba и Ford далеко не первые компании, которые хотят попробовать эту концепцию. Так, в США автомат по продаже машин заработал еще в 2015 году. Хранение и продажа автомобилей подобным образом предотвращают кражу и вандализм и экономят пространство. В Сингапуре можно купить роскошный автомобиль с помощью автомата уже с весны 2017 года. Там такую услугу представляет ритейлер Autobahn Motors, специализирующийся на машинах с пробегом.

Фото: financialexpress.com