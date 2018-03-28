«In God We Trust»: американка отправила автомобиль в столб, чтобы доказать существование Бога

Порой религиозные убеждения некоторых людей приобретают настолько гипертрофированные масштабы, что это приводит к самым печальным последствиям.

Жительница американского штата Джорджия решила доказать своим детям существование Бога на простом примере: она решила передать провидению управление автомобилем. Закончилось все тем, что машина врезалась в мачту освещения. Лишь по счастливой случайности дети не пострадали.

«Мама сказала, что если верить в Бога, то ничего не случится, а затем закрыла глаза, — объяснял полиции один из детей. — Она не хотела попасть в аварию, она хотела, чтобы мы знали, что Бог реален».

Полиция передала детей под опеку бабушки и дедушки, а вот 25-летней Бахари Шакил предъявлено обвинение по двум эпизодам жестокого обращения с детьми. Сейчас она находится под стражей.

Фото: Twitter

Видео: YouTube

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