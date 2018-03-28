«In God We Trust»: американка отправила автомобиль в столб, чтобы доказать существование Бога

Антивонючка и изгнание барабашки — новые советы бывалых Как защитить машину от пожара, видеорегистратор — от падения, а батарею — от перегрева? Свои маленькие и большие хитрости присылают в редакцию читатели «За рулем». Если у вас тоже есть гаражные секреты, которыми вы готовы поделиться, пишите на электронную почту exp@zr.ru. Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы. Гран-при «За рулем» — 2018: премии лучшим В минувший четверг, 22 марта, мы подвели итоги самой престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем». Престижной — потому что определяли лучшие автоновинки (их в 2017 году мы насчитали аж 48) наши читатели. Кто же получил Пегасов в этот раз? Об этом — наше отчетное видео. Транспортный налог: что делать, если в нем ошибка Нередко налоговая инспекция направляет автовладельцам уведомления об уплате транспортного налога, в которых указаны неверная налоговая ставка или некорректный период владения автомобилем. Бывают ситуации, когда с вас и вовсе просят налог за транспортное средство, которое давно числится в угоне или продано. Как вести себя в таких случаях?