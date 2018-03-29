Девушка накричала на водителя грузовика. А он потом долго ее благодарил!

Сначала он не понял, почему на него буквально набросилась разгневанная девушка с криками: «Стой, сумасшедший!». А потом пришел в ужас, узнав, что могло случиться…

История эта произошла в Сызрани в минувший понедельник. Водитель грузовика Николай, как обычно, заехал к себе домой, чтобы пообедать. На обратном пути, когда он уже садился в кабину и собирался тронуться, на него чуть ли не с кулаками набросилась незнакомая девушка. Она схватила мужчину за одежду и потащила из машины с криками: «Стой, сумасшедший!». Обалдевший шофер ничего не мог понять, из дома выбежали его родственники, а девушка все кричала и показывала на снег под грузовиком. Наконец, все прояснилось: под колесами машины мирно спал пьяный мужчина. Из-за снега его было не особенно видно.

Как сообщает телекомпания КТВ-Луч, водитель грузовика оказался не менее эмоциональным товарищем: он бросился обнимать девушку, которая расплакалась от страха за пьяного мужчину. Теперь уже водитель испугался, что, сам того не ведая, мог раздавить человека и сесть потом в тюрьму. Девушка оказалась для него настоящим ангелом-хранителем по имени Ольга.

«Она спасла и пьяному мужику жизнь, и мне тоже», — причитал водитель.

Что касается самого виновника происшествия, то он был настолько пьян, что так и не смог объяснить, почему выбрал для сна столь странное место. Через некоторое время он пришел в себя и тихонько удалился, никого не поблагодарив за спасение.

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