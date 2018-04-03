Первая ГАЗель проехала под мостом «Газель не проедет». Но не вся

В Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие: под знаменитым «Мостом глупости» все же проехала первая грузовая машина.

Низкий мост расположен в Пушкинском районе города. Прозвали его так местные жители, так как он выступает своеобразным тестом на интеллект у водителей. Помимо знака ограничения высоты перед ним, на самом мосту, размещен плакат с надписью «Опасно! Низкий мост. ГАЗель не проедет!». Тем не менее многие водители не обращали внимания на предупреждения и предсказуемо застревали.

Перед мостом даже повесили ограничитель: металлическую трубу, которая, ударяясь о кузов фургона, должна предупреждать водителя, что у его машины слишком большая высота для проезда под мостом. Общий счет жертв невнимательности перевалил за 140 автомобилей, а с прошлой осени проверку на интеллект не прошли 17 водителей.

Однако сегодня в жизни моста произошло знаменательное событие: первая ГАЗель все же сумела преодолеть препятствие. Правда, выехал наружу автомобиль не полностью — фургон развалился от удара о мост. «Летел уверенно и быстро», — написано в Твиттере «Моста глупости». Этот водитель стал 144-й жертвой собственной невнимательности.

Автор блога о мосте даже пытался участвовать в городской программе «Твой бюджет» с проектом обустройства данного проезда и лучшего информирования водителей. Но его работа осталась без внимания, а местным властям, похоже, на происходящее абсолютно наплевать.

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Фото: Twitter/FoolsBridge