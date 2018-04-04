Кроссовер-великан Сhevrolet Traverse оценили в рублях

Traverse превосходит по длине Tahoe и способен взять на борт до восьми человек. Автомобиль в базовой комплектации LE предлагается за 2 990 000 рублей.

Второе поколение кроссовера Traverse дебютировало в начале 2017 года на автосалоне в Детройте, и еще до премьеры российское представительство GM пообещало привезти его в нашу страну. Изначально планировалось начать продажи прошлой осенью, но по каким-то причинам они были отложены, и вот сегодня, наконец, российская пресс-служба американского автоконцерна объявила цены и комплектации.

В России Traverse предлагается с безальтернативным силовым агрегатом, состоящим из бензинового 3,6-литрового атмосферника V6 (318 л.с., 360 Нм) и 9-ступенчатого гидромеханического автомата. Привод только полный с управляемой электроникой межосевой многодисковой муфтой, хотя в США потребителю также доступна переднеприводная модификация и условно оффроудная полноприводная версия High Country с автоматической блокировкой межколесного дифференциала заднего моста. Также у себя на родине автомобиль предлагается с более скромным двигателем: 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 258 л.с. Понятно, что в России атмосферные моторы любят больше, чем наддувные, но 318 л.с. означают повышенную налоговую нагрузку на потребителя, а поголовье из 258 «турболошадей» легко можно было бы уменьшить до 249 на радость российским покупателям.

Но что есть, то есть. Тем, кого не смутит повышенный налог, Traverse готов предложить очень много автомобиля за свои деньги: длина — 5189 мм, колесная база — 3071 мм. Самый крупный SUV с несущим кузовом! В салоне — от 7 до 8 мест, причем даже при восьмиместном размещении в багажнике остается 651 л свободного пространства для сумок, а при сложенных сиденьях второго и третьего рядов его объем увеличивается до 2781 л. К услугам седоков аж 10 подстаканников и 7 USB-портов для подзарядки гаджетов. Вот она, настоящая Америка!

Базовая версия LE за 2 990 000 рублей включает в себя 7 подушек безопасности, ксеноновые фары, систему бесключевого доступа в автомобиль и пуск двигателя кнопкой, электромеханический стояночный тормоз, круиз-контроль и камеру заднего вида.

Комплектация LT за 3 149 000 рублей дополнительно имеет трехзонный климат-контроль, 18-дюймовые литые колеса, кожаную обивку сидений, электропривод регулировок передних кресел, мультимедийную систему Chevrolet MyLink с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, акустическую систему Bose с 10 громкоговорителями и сабвуфером, систему активного шумоподавления, электропривод багажной двери, камеры кругового обзора, салонное зеркало с трансляцией картинки с камеры заднего вида, систему мониторинга слепых зон и систему предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади.

Топ-версия Premier за 3 449 000 рублей снабжена двухсекционным люком в крыше, 20-дюймовыми литыми колесами, обивкой сидений перфорированной кожей, обогревом руля, обогревом сидений первого и второго рядов, системой вентиляции передних сидений, системой автоматического переключения света фар с дальнего на ближний, системой распознавания пешеходов, системой удержания автомобиля в заданной полосе и системой автоматического экстренного торможения.

И все же, зачем покупать Traverse, когда есть Tahoe? Рамный Tahoe дороже, тяжелее, прожорливее и со своей зависимой задней подвеской не так приятен в управлении на асфальте, как Traverse с его, в сущности, легковой ходовой частью. Впрочем, как едет Traverse, предстоит выяснить нашим экспертам. Следите за обновлениями раздела «Тесты».

В ближайшем будущем на российский рынок могут вернуться две модели Сhevrolet, а именно Captiva и Cruze узбекского производства.

Фото: GM