Сначала трещина, потом пожар: Lexus отзывает автомобили в России

Под отзыв попали спортивные модели Lexus GS-F, Lexus LС 500 и Lexus RC F, реализованные на российском рынке официальными дилерами в период с января 2015 года по март 2017 года. На них необходимо заменить топливный насос.

Lexus LC
Lexus LC

Lexus > LC

Lexus RC
Lexus RC

Lexus > RC

Lexus GS
Lexus GS

Lexus > GS

Lexus RC F
Lexus RC F

«А как же хваленая японская надежность?!» — радостно воскликнут злопыхатели, не любящие японские машины. Спешим успокоить: с надежностью все в порядке, а поставщики комплектующих могут подвести любого автопроизводителя, что регулярно и происходит.

Дефектный топливный насос обнаружен всего у 103 Лексусов, попавших в нашу страну, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:

«Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса. Это повреждение может вызвать повышенный шум/вибрацию и спустя некоторое время может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в подобных условиях, развитие трещины на крышке насоса может привести к утечке топлива. Утечка топлива рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле».

На всех отзываемых спорткарах механикам авторизированных сервисных центров Lexus предстоит бесплатно для автовладельцев заменить топливный насос.

Фото: Lexus

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