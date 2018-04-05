Сначала трещина, потом пожар: Lexus отзывает автомобили в России

Lexus RC F
«А как же хваленая японская надежность?!» — радостно воскликнут злопыхатели, не любящие японские машины. Спешим успокоить: с надежностью все в порядке, а поставщики комплектующих могут подвести любого автопроизводителя, что регулярно и происходит.
Дефектный топливный насос обнаружен всего у 103 Лексусов, попавших в нашу страну, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:
«Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса. Это повреждение может вызвать повышенный шум/вибрацию и спустя некоторое время может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в подобных условиях, развитие трещины на крышке насоса может привести к утечке топлива. Утечка топлива рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле».
На всех отзываемых спорткарах механикам авторизированных сервисных центров Lexus предстоит бесплатно для автовладельцев заменить топливный насос.
- В декабре Lexus отзывал в России внедорожники LX 570 для замены фронтальных подушек безопасности.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Lexus
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