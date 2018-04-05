Сначала трещина, потом пожар: Lexus отзывает автомобили в России

Эпоха уходит! Чиновникам запретили ездить на черных автомобилях Речь в данном случае о грузинских чиновниках, которых с некоторых пор запретили приобретать такие машины… Самые популярные автомобили марта: корейцы довольны Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в марте на 13,9% (по сравнению с мартом 2017-го). Первое место в списке самых популярных моделей вот уже второй месяц удерживает Kia Rio, оттеснив Весту и Гранту. И главная интрига — наконец, дан прогноз на год! А за колею ответишь! Дорожников заставили расплатиться за ДТП Эта судебная тяжба, длившаяся полтора года в Екатеринбурге, любопытна тем, что женщина отсудила деньги у дорожников, даже несмотря на то, что ехала по трассе с превышением скорости. Правда, полного возмещения убытков ей добиться не удалось.