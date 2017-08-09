Сочинские таксисты терроризируют пользователей сервиса BlaBlaCar

Многие таксисты, как известно, ненавидят современные интернет-сервисы, сбивающие цены на поездки. Отдельные извозчики готовы бороться с пользователями таких сервисов угрозами и кулаками.

Сервис BlaBlaCar работает в России с 2014 года и немного отличается от приложений типа Uber и Яндекс.Такси: он рассчитан не на профессиональных водителей, а на простых автомобилистов, которые просто ищут попутчиков, чтобы разделить с ними расходы на топливо. Попутчикам такие поездки обходятся максимально дешево, часто даже дешевле, чем поездки на общественном транспорте, и многие россияне навострились пользоваться БлаБлаКаром в ежедневном режиме, для поездок на работу.

К числу таких людей относится пожелавшая остаться анонимной жительница города Сочи, работающая в Красной Поляне. В социальной сети ВКонтакте она рассказала, что на днях она, как обычно, села попутчиком в автомобиль, в котором забронировала место через BlaBlaCar. Внезапно к машине подошли три местных таксиста и стали требовать, чтобы все пассажиры вышли и ехали с ними, потому что, мол, «блаблакарщик» отбирает у них хлеб. Пассажиры отказались, и тогда один из таксистов заблокировал дорогу своей машиной. На угрозы вызова полиции таксисты только посмеивались и говорили, что если полиция и приедет, то задержит водителя БлаБлаКара за незаконный извоз. При этом у самих «профи» лицензии нет, но они упирали на то, что здесь работают они и конкуренции не потерпят.

Из сообщения пассажирки следует, что полицейские задержали агрессивных таксистов, немного подержали в участке и оштрафовали, но после этого те вновь вернулись на дороги и продолжили кошмарить водителей и пассажиров БлаБлаКара. В комментариях к оригинальному посту на прессинг со стороны таксистов жалуются и другие сочинцы.

Любопытно, что осенью прошлого года именно в Краснодарском крае со стороны профессиональных перевозчиков была предпринята попытка через суд запретить BlaBlaCar в России, но российский оператор сервиса сумел доказать законность своей деятельности.

В январе Яндекс объявил о запуске своего нового сервиса Яндекс.Попутка, который работает по тому же принципу, что и BlaBlaCar.

Фото: Интерпресс/ТАСС