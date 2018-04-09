Девушка с камнем: разборка на парковке у церкви

Инцидент произошел 7 апреля в Санкт-Петербурге у Ильинской церкви на шоссе Революции. Верующие приезжали в храм освятить куличи и яйца, но места на парковке хватило не всем…

Видеозапись конфликта выложил в Сеть пользователь по имени Александр Куркин. По его словам, днем 7 апреля он привез в церковь супругу и ждал ее в машине на парковке. На эту же парковку хотела заехать девушка, она попросила Александра проехать вперед, чтобы ей хватило места, но мужчина отказал, так как не хотел оказаться заблокированным другим автомобилем. В отместку за несговорчивость автомобилистка начала скандалить и бить зеркало машины Александра, а когда тот опустил стекло — плюнула в него. Возмущенный мужчина пообещал вызвать полицию и записал номер машины обидчицы.

На этом дело не закончилось: через 20 минут девушка вернулась с булыжником в руках и стала бить им по крыше автомобиля. Далее последовала представленная на видео словесная перепалка, в ходе которой автоледи угрожала Александру и его семье. Данную видеозапись мужчина передал в полицию, по факту обращения проводится доследственная проверка, устанавливается личность нападавшей.

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Фото, видео: vk.com/spb_today