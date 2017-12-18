Не смогли разъехаться во дворе: драка, стрельба, перепуганные жители

В центре Екатеринбурга на прошлой неделе произошел громкий конфликт из-за нежелания автолюбителей уступить друг другу дорогу. Одним из участников разборки оказался эксцентричный основатель партии «Белый царь».

Бойня имела место 5 апреля в четыре часа дня у дома 9а по улице Пушкина, ее сняли на видео местные жители.

Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» сообщает, что бородатый мужчина на видео проживает в одном из близлежащих домов и, как говорит очевидец за кадром, «всех тут строит». Двое других мужчин — братья-предприниматели, которые приехали на улицу Пушкина по делу в офис. Завершив свой визит, братья хотели уехать из двора на своей Шкоде Октавии, но выезд им перегородил Volkswagen Touareg, за рулем которого сидел бородач. На просьбу отъехать он погрозил бизнесменам кулаком и спросил: «Чего сюда вообще приперлись?».

Словесная перепалка быстро переросла в драку: водитель Туарега вышел из машины и бросился на «чужаков» с кулаками. Один из братьев достал имеющийся у него травматический пистолет и открыл огонь по нападавшему, но пули того не остановили, драка продолжилась. Лишь прицельный выстрел в голову унял бородача: контуженный, он прислонился к своему автомобилю, очевидцы начали оказывать ему первую помощь.

Скорая в итоге увезла в больницу раненого нападавшего и стрелявшего в него мужчину, у которого зафиксированы множественные ушибы, сотрясение, а также смещение шейного позвонка. Полиция проводит по факту этого конфликта расследование. На данный момент известно, что травмат, из которого велась стрельба, зарегистрирован надлежащим образом.

«Брат владеет оружием лет 15 и ни разу его не применял. Но тут нападавший просто запинывал его по голове, видимо, брат посчитал это угрозой своему и моему здоровью», — рассказал участник конфликта.

Нападавший, как быстро выяснилось, личность эксцентричная. По словам работников местных офисов, бородач, которого зовут Николай Воробьев, регулярно конфликтует с другими автомобилистами и даже раскрасил несколько машин из баллончика.

Также Воробьев является создателем партии «Белый царь» радикально-патриотического толка, вот выдержка из ее манифеста:

«А нам Русам нужна Победа. Одна на всех. Поэтому наша Вера это Православная Вера наших предков — Русов, наши боги — Сварог, Даждьбог и Велес, наша Вера в — знании Вед. Вот основание, вот гранит на котором мы будем строить Великую Державу — Русь. Мы Русы, мы дети Богов! Мы сделаем нашу жизнь достойной наших предков».

Воробьев сулит своим последователям власть над миром, который предварительно предстоит очистить от болезни демократии и гомосексуализма. Кроме того, «Белый царь» обещает ликвидировать все СМИ и учредить вместо них некие духовно-патриотические программы с мудрыми старцами во главе.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube