Пьяный водитель на машине воровал дорожные знаки. Собрал коллекцию на срок

Жителя Ярославля задержали за странную провинность — он скрутил дорожный знак на улице Авиаторов. В полицию позвонили неравнодушные граждане, сообщившие номер автомобиля хулигана, и полицейские незамедлительно стали выслеживать преступника. Его удалось быстро задержать, и каково же было их удивление, когда в салоне они обнаружили еще два дорожных знака, а сам воришка пояснил, что похитил их с «целью личного использования».
20-летнего хулигана посадили под арест на 12 суток. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». За вождение в нетрезвом виде на водителя составили протокол об административном нарушении, ему грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в 30 тыс. рублей.
- Другого любителя пьяной езды лишили водительских прав на 27 лет: его неоднократно задерживали за рулем в нетрезвом виде.
- Ранее два жителя Ярославля сумели задержать и обезвредить пьяного водителя. Они еще раньше обратили внимание на двух нетрезвых мужчин, которые курили возле супермаркета, и очень удивились, когда один из них сел на руль УАЗа и поехал прямо по тротуару, где находились люди.
Фото: Depositphotos
Читать комментарии