Пьяный водитель на машине воровал дорожные знаки. Собрал коллекцию на срок

Неизвестно, для чего мужчине знаки дорожного движения, но теперь ему придется отвечать сразу по двум статьям — уголовной и административной.

Жителя Ярославля задержали за странную провинность — он скрутил дорожный знак на улице Авиаторов. В полицию позвонили неравнодушные граждане, сообщившие номер автомобиля хулигана, и полицейские незамедлительно стали выслеживать преступника. Его удалось быстро задержать, и каково же было их удивление, когда в салоне они обнаружили еще два дорожных знака, а сам воришка пояснил, что похитил их с «целью личного использования».

20-летнего хулигана посадили под арест на 12 суток. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». За вождение в нетрезвом виде на водителя составили протокол об административном нарушении, ему грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Фото: Depositphotos

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