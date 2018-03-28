Народный арест: пьяного водителя обезвредили до приезда полиции

Двое ярославцев заметили, как нетрезвый мужчина пытался уехать из магазина на Ярославском проспекте.

Произошло это еще в минувшее воскресенье, под вечер. Прохожий обратил внимание на двух нетрезвых мужчин, которые стояли, курили и громко разговаривали у магазина «Дикон». Потом они неожиданно сели в УАЗ и поехали прямо по тротуару, где ходили люди. К счастью, автомобиль застрял на дорожке, и Сергею вместе с еще одним добровольцем потребовалось несколько секунд, чтобы выдернуть из автомобиля водителя лет сорока и пассажира. Они удерживали их до приезда полиции, что оказалось нелегко, так как водитель вел себя нагло и хамил, пока не приехали полицейские.

Фото: Depositphotos

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