Народный арест: пьяного водителя обезвредили до приезда полиции

Произошло это еще в минувшее воскресенье, под вечер. Прохожий обратил внимание на двух нетрезвых мужчин, которые стояли, курили и громко разговаривали у магазина «Дикон». Потом они неожиданно сели в УАЗ и поехали прямо по тротуару, где ходили люди. К счастью, автомобиль застрял на дорожке, и Сергею вместе с еще одним добровольцем потребовалось несколько секунд, чтобы выдернуть из автомобиля водителя лет сорока и пассажира. Они удерживали их до приезда полиции, что оказалось нелегко, так как водитель вел себя нагло и хамил, пока не приехали полицейские.
- Аналогичный случай произошел в Красноярске: судебному приставу, который находился в отпуске, пришлось силой удерживать нетрезвого водителя, который до этого совершал на дороге немыслимые выкрутасы.
- Неравнодушные таксисты семь часов преследовали водителя-наркомана, чтобы сдать его полицейским.
- Пьяный мужчина на 8 марта сделал своеобразный «подарок» супруге, разбив ее автомобиль.
Фото: Depositphotos
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