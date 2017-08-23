Отметил женский праздник: пьяный мужчина разбил машину супруги

Все это шокированные жители дома засняли на видео. Мужчина на внедорожнике Toyota Land Cruiser сначала несколько раз задел на парковке паркетник Toyota, затем, покачиваясь, вышел из автомобиля и начал бить по иномарке, вырвав с корнем зеркало заднего вида. После этого нападавший вернулся в свою машину и продолжил таранить паркетник RAV4. Во двор стали выбегать автовладельцы, чьи машины были припаркованы неподалеку. Буян чуть не сбил мужчину, бросившегося ему наперерез, но даже это его не усмирило.
Местные СМИ пишут, что произошел инцидент в Катав-Ивановске во дворах по улице Степана Разина. В социальной группе «ДТП Челябинск» (ВКонтакте) написали, что мужчина таранил машину жены после семейной ссоры, произошедшей 8 марта. Полиция ведет расследование инцидента.
- Накануне 8 марта ГИБДД опубликовала среднестатистический портрет современной женщины за рулем, который мог сильно удивить некоторых мужчин.
- Есть женщины, которые неплохо себя чувствуют и в мужских профессиях, например, водителей такси. Как же зовут этих прекрасных шоферов?
Фото, видео: YouTube
Читать комментарии (2)