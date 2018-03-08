Женщины в мужской профессии: топ-10 имен водительниц такси

В Международный женский день поздравляем тех, для кого автомобили не просто средство передвижения, а профессия. Таких женщин немного, но они есть.

Водитель такси — одна из самых редких профессий среди женщин, и замечено, что чаще всего ее выбирают обладательницы определенных имен. Рейтинг таких имен составил сервис заказа такси «Максим». Сервис доступен в 252 городах России и среди всех его работников доля женщин составляет 2,7%. Портрет среднестатистической таксистки — это достаточно молодая женщина, от 25 до 45 лет, легко освоившая мобильные технологии, чаще всего обладательница личного автомобиля. Самое распространенное имя среди дам-водителей таксомоторов — Елена. А вот и весь Топ-10 самых распространенных имен тех, кто в этой профессии:

  1. Елена — 8,2%
  2. Наталья — 7,9%
  3. Татьяна — 6,2%
  4. Ольга — 6,1%
  5. Ирина — 5,1%
  6. Светлана — 4,7%
  7. Екатерина — 4,5%
  8. Анна — 4,1%
  9. Юлия — 4,1%
  10. Анастасия — 3,5%

Женщин такая работа привлекает по тем же причинам, что и мужчин, и все-таки напомним их: работа по свободному графику, возможность не зависеть от работодателя и устанавливать свой распорядок дня и уровень дохода. Этот вид деятельности связан с общением и движением. Практика сервисной службы «Максим» показывает, что вопреки сложившемуся мнению дамы водят не хуже мужчин, а порой даже внимательнее и аккуратнее.

Фото: Depositphotos

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