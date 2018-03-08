Женщины в мужской профессии: топ-10 имен водительниц такси

В Международный женский день поздравляем тех, для кого автомобили не просто средство передвижения, а профессия. Таких женщин немного, но они есть.

Водитель такси — одна из самых редких профессий среди женщин, и замечено, что чаще всего ее выбирают обладательницы определенных имен. Рейтинг таких имен составил сервис заказа такси «Максим». Сервис доступен в 252 городах России и среди всех его работников доля женщин составляет 2,7%. Портрет среднестатистической таксистки — это достаточно молодая женщина, от 25 до 45 лет, легко освоившая мобильные технологии, чаще всего обладательница личного автомобиля. Самое распространенное имя среди дам-водителей таксомоторов — Елена. А вот и весь Топ-10 самых распространенных имен тех, кто в этой профессии:

Елена — 8,2% Наталья — 7,9% Татьяна — 6,2% Ольга — 6,1% Ирина — 5,1% Светлана — 4,7% Екатерина — 4,5% Анна — 4,1% Юлия — 4,1% Анастасия — 3,5%

Женщин такая работа привлекает по тем же причинам, что и мужчин, и все-таки напомним их: работа по свободному графику, возможность не зависеть от работодателя и устанавливать свой распорядок дня и уровень дохода. Этот вид деятельности связан с общением и движением. Практика сервисной службы «Максим» показывает, что вопреки сложившемуся мнению дамы водят не хуже мужчин, а порой даже внимательнее и аккуратнее.

Между тем Москва в преддверии чемпионата мира по футболу решила выделить 30 млн рублей на курсы английского для таксистов.

Работая в такси, необходимо обладать в том числе и навыками психолога, считает таксист Анатолий Шамонов, который занимается частным извозом уже много лет и знаком со всеми тонкостями профессии.



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