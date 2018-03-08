Женщины в мужской профессии: топ-10 имен водительниц такси

Водитель такси — одна из самых редких профессий среди женщин, и замечено, что чаще всего ее выбирают обладательницы определенных имен. Рейтинг таких имен составил сервис заказа такси «Максим». Сервис доступен в 252 городах России и среди всех его работников доля женщин составляет 2,7%. Портрет среднестатистической таксистки — это достаточно молодая женщина, от 25 до 45 лет, легко освоившая мобильные технологии, чаще всего обладательница личного автомобиля. Самое распространенное имя среди дам-водителей таксомоторов — Елена. А вот и весь Топ-10 самых распространенных имен тех, кто в этой профессии:
- Елена — 8,2%
- Наталья — 7,9%
- Татьяна — 6,2%
- Ольга — 6,1%
- Ирина — 5,1%
- Светлана — 4,7%
- Екатерина — 4,5%
- Анна — 4,1%
- Юлия — 4,1%
- Анастасия — 3,5%
Женщин такая работа привлекает по тем же причинам, что и мужчин, и все-таки напомним их: работа по свободному графику, возможность не зависеть от работодателя и устанавливать свой распорядок дня и уровень дохода. Этот вид деятельности связан с общением и движением. Практика сервисной службы «Максим» показывает, что вопреки сложившемуся мнению дамы водят не хуже мужчин, а порой даже внимательнее и аккуратнее.
- Между тем Москва в преддверии чемпионата мира по футболу решила выделить 30 млн рублей на курсы английского для таксистов.
- Работая в такси, необходимо обладать в том числе и навыками психолога, считает таксист Анатолий Шамонов, который занимается частным извозом уже много лет и знаком со всеми тонкостями профессии.
Фото: Depositphotos
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