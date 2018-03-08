Накануне 8 марта Госавтоинспекция Красноярского края опубликовала статистический портрет современной женщины за рулем. Многих мужчин он сильно удивит.

«Не может быть!» — воскликнут многие мужчины после ознакомления с портретом среднестатистической автомобилистки, созданным полицейскими. — «Покажите нам этих женщин! Где они?!»

И в самом деле, портрет получился каким-то идиллическим, несколько расходящимся с теми натурными наблюдениями, которые волей-неволей делает каждый день на дорогах среднестатистический мужчина-водитель.

Итак, по данным красноярской дорожной полиции, женщины в пять раз реже мужчин становятся участниками ДТП, а виновницами и того реже. При этом аккуратнее всего водят автомобили дамы в возрасте от 25 до 30 лет.

«Только единицы позволяют себе сесть нетрезвыми за руль и допустить грубейшие нарушения правил дорожного движения, такие как выезд на полосу встречного движения или намеренный проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Тенденция того, что женщины попадают в дорожно-транспортные происшествия реже мужчин, объяснима, так как их стиль вождения отличается от мужского. Автоледи управляют транспортными средствами очень аккуратно, стараясь избегать сложных дорожных ситуаций, реже маневрируют в плотном потоке», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Также беспристрастная статистика сообщает, что женщины первый раз садятся за руль в очень молодом возрасте — 18–19 лет. Как правило, автомобилистки ездят по маршруту дом-работа-дом, тогда как многие мужчины буквально работают в машине, то есть находятся весь день за рулем.

Справедливости ради отметим, что девушки значительно реже попадают в нашу рубрику «Происшествия», чем мужчины. Так, так например, к статистическому меньшинству явно относится пьяная блондинка на конфискованном Гелендвагене, которую задержали и скрутили в феврале сургутские гаишники.

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