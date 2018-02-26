Пьяную блондинку на конфискованном Гелендвагене скрутили гаишники

В Сургуте полицейские задержали автомобилистку, которая ездила в нетрезвом виде, без прав на дорогом внедорожнике. Машину с красивым номером 555 она взяла у своего ухажера, работающего судебным приставом.

Сотрудники ГИБДД остановили внедорожник Mercedes-Benz G-класса 25 февраля на пересечении улицы Островского и проспекта Мира. За рулем оказалась молодая девушка с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, водительских прав у нее не было. Автомобилистка отказывалась садиться в патрульную машину для осуществления процессуальных действий, поэтому сотрудники полиции были вынуждены применить к ней силу.

В ролике видно, как гаишники сначала выволакивают девушку из машины понятых, где она грелась, а затем силой запихивают в полицейский автомобиль, нажимая задержанной на шею и заламывая ей руки. Впоследствии сетевому изданию «К-информ», которое опубликовало видео задержания на своем Ютуб-канале, стало известно, что Гелендваген с госномером 555 принадлежит региональному УФССП. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил, что внедорожник был конфискован, а девушка получила его от своего знакомого, который работает судебным приставом.

В отношении задержанной составлено два административных протокола — по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования и статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

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Фото, видео: YouTube