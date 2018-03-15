Пристав поймал пьяного водителя и удерживал до приезда ДПС

Работника ФССП насторожило странное поведение водителя на дороге — автомобиль петлял и наезжал на разметку. Скоро пристав понял, что тот просто сильно пьян…

Замначальника районного отдела судебных приставов Красноярска Игорь Шабаев находился в отпуске и ехал по трассе. Недалеко от города Назарово Красноярского края его внимание привлек автомобиль Toyota Vista. Водитель вел себя агрессивно, постоянно нарушал правила, выезжал на встречку, подрезал другие автомобили. В какой-то момент он не справился с управлением, и машина съехала в кювет, после чего тот остановился и вышел из автомобиля. Пристав поставил свой автомобиль перед автомобилем нарушителя и решил узнать, что стряслось и не нужна ли помощь, однако сразу понял, что владелец Тойоты сильно пьян. Чтобы избежать трагедии, пристав отобрал у него ключи, вызвал ГИБДД и скорую помощь и стал дожидаться их вместе с нарушителем.

Прибывшие на место полицейские составили административный протокол, и теперь владельцу Тойоты два года придется ходить пешком, да еще и заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Об этом происшествии не без гордости сообщило Управление ФССП по Красноярскому краю и отметило, что Игорь Шабаев трудится в ведомстве уже 8 лет и за безупречную службу неоднократно поощрялся руководством.

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