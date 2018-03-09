Наказали по полной: любителя пьяной езды лишили прав на 27 лет

Но и это еще не всё: ближайшие два года он проведет в исправительной колонии-поселении.

Красноярский инспектор ГИБДД задержал машину, водитель которой был сильно навеселе. Дальнейшая проверка показала, что 34-летний мужчина неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и на протяжении нескольких лет его привлекали к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тем не менее он садился за руль снова и снова.

Дознаватели МВД России возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Суд вынес злоумышленнику наказание — 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении и до 2045 года ему не разрешено садиться за руль; в общей сложности он лишен права управления транспортными средствами на 378 месяцев.

В Нижневартовске нетрезвый вахтовик так торопился домой, что угнал маршрутку. Ему показалось, что водитель отошел слишком надолго.

МВД разработало законопроект, ужесточающий наказание за повторное пьяное вождение. Предлагается за этот проступок увеличить максимальный срок лишения свободы с 2 до 4 лет, а максимальную сумму штрафа — с 300 тыс. до 500 тыс. рублей.



Срабатывают ли законодательные меры по борьбе с пьянством за рулем? Об этом читайте в материале нашего автора.

Этот водитель вынужден был признаться на суде, что постоянно садился нетрезвым за руль автомобиля.



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