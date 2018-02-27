Дорога к дому: пьяный вахтовик угнал маршрутку и врезался в столб

В нетрезвом состоянии люди совершают порой очень странные поступки. Это еще раз подтвердил случай, произошедший в Нижневартовске. Мужчина так торопился домой, что... угнал маршрутку.

Перед этим он веселился с друзьями в одном из ресторанов города. Будучи изрядно подшофе, мужчина вышел на улицу, увидел маршрутную ГАЗель и, обрадовавшись, сел в машину. На беду, водитель отлучился на 15 минут, оставив ключ в замке зажигания. Пассажира утомило ожидание, и он, решив самостоятельно добраться до дома, завел машину и поехал. Правда, уехать удалось недалеко: сначала он выехал на встречку, а потом врезался в фонарный столб.

В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску поступило заявление от директора транспортного предприятия города об угоне машины «Луидор» (доработанной ГАЗели). Практически сразу поступил звонок в правоохранительные органы от бдительного гражданина, который заметил маневры подозрительного водителя на встречной полосе.

По горячим следам полицейским удалось задержать 38-летнего жителя Омска, работавшего в Югре вахтовым методом. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Вот такой непростой оказалась дорога к дому у подвыпившего омича.

Фото: Управление МВД России по ХМАО-Югре