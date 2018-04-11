Для чего в России дороги? Вот, например, в лужах могут жить утки

Вот уже пятые сутки в луже плавают утки! Прямо стихи сложила жительница Красноярска, разместившая красноречивое видео на Ютубе.

Очевидцы сообщают, что в городе на Ульяновском проспекте возле дома 26, рядом с детским садом поселились утки. Сначала их было 6, но количество с каждым днем растет! На дворе, между прочим, апрель 2018 года, напоминает жительница города.

А лужа, и это хорошо заметно на видео, настолько глубокая, что утки и селезни чувствуют себя в ней как в водоеме. Птицы обосновались здесь довольно давно, местные жители их не только с удовольствием снимают, но и подкармливают. Как говорят орнитологи, заметив это, к уткам присоединяются и другие особи. Интересно, почему же не реагируют красноярские власти?

Как поется в новой песне Семена Слепакова, если в городе плохие дороги и на тротуарах люди ломают ноги, то, скорее всего, руководство ездит на весьма неплохих автомобилях.

Вспомним также девушку из Саратова, которая в мае месяце прошлого года поплавала в местной луже на надувном фламинго.

Или байдарочника их Омска. Что ни весна — то новая песня. Или старая.



Фото, видео: YouTube