Гонка звезд «За рулем» — 2018 состоится 7 июля

Совсем немного времени остается до очередной Гонки звезд «За рулем» — 2018, которая состоится 7 июля на Moscow Raceway. В последние годы мы перешли от зимнего формата заездов к летнему. Не стал исключением и этот год, когда пилоты, получившие приглашение от главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, схлестнутся под палящим солнцем на подмосковном автодроме.

В этом году приглашение на принятие участия в летней Гонке звезд «За рулем» уже получили 45 пилотов (их список, который будет пополняться, доступен на сайте гонки).

Напомним, что в основе технического регламента Гонки звезд — требования к кольцевому классу Национальный (произведенные в России машины с двигателем 1.6 и приводом на одну ось). К старту допускали также технику раллийную, кроссовую и иную, с некоторыми оговорками. Например, повышенную мощность моторов предписано компенсировать установкой рестриктера в системе впуска. Машинам с секвентальной коробкой передач положен балласт — техническое преимущество растворяется в большей массе.

Вот лишь некоторые факты о том, как это было в прошлом году.

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  • В Гонке звезд «За рулем» — 2017 стартовали машины шести марок: Лада, Volkswagen, Ford, Renault, Citroen и Honda. Лада была представлена исключительно Калинами в разных ипостасях. Победитель выступал на версии NFR, подготовленной заводской командой Lada Sport.
  • На старт вышли пилоты из семи городов России. Кто-то представлял не родной город, а тот, к которому приписана команда. Так, петербуржец Андрей Петухов по протоколам Гонки звезд проходил как тольяттинец. Самый дальний гость, он же единственный представитель зарубежья, - Александр Артемьев из Алматы.
  • Алексей Васильев — самый титулованный участник Гонки звезд — 2017: многократный чемпион России по кольцевым и зимним трековым гонкам, призер чемпионата FIA GT и других европейских серий «длинных» гонок. На его счету также победа в Гонке звезд — 2008, а всего на ее подиум Васильев поднимался четырежды.
  • Регламент Гонки звезд предписывал использование дорожных шин ContiPremiumContact 5 размерностью 185/60 R14, приобретенных у официального поставщика. Одно из преимуществ этих шин — они существенно дешевле специальной гоночной резины. А развитый рисунок протектора позволяет применять их и в случае дождя.
  • Победитель Гонки звезд Егор Санин в свои 18 лет — опытнейший пилот, так как карьеру начал в шестилетнем возрасте (картинг, мини-багги). Будучи многократным победителем юниорского первенства России по ралли-кроссу, пришел в кольцевые гонки и быстро добился успеха, став победителем Кубка страны в классе Национальный — в возрасте 14 лет!
  • Гонка звезд — 2017 была центральным мероприятием «Большого гоночного уик-энда». В этот день состоялись также старты международной серии SMP F4 NEZ Championship и четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challengе.

Ждем всех поклонников российского автоспорта 7 июля на Moscow Raceway. Не пропустите одно из самых ярких событий этого лета!
Фото: Онлайн-редакция
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