В этом году приглашение на принятие участия в летней Гонке звезд «За рулем» уже получили 45 пилотов (их список, который будет пополняться, доступен на сайте гонки).
Напомним, что в основе технического регламента Гонки звезд — требования к кольцевому классу Национальный (произведенные в России машины с двигателем 1.6 и приводом на одну ось). К старту допускали также технику раллийную, кроссовую и иную, с некоторыми оговорками. Например, повышенную мощность моторов предписано компенсировать установкой рестриктера в системе впуска. Машинам с секвентальной коробкой передач положен балласт — техническое преимущество растворяется в большей массе.
Вот лишь некоторые факты о том, как это было в прошлом году.
- В Гонке звезд «За рулем» — 2017 стартовали машины шести марок: Лада, Volkswagen, Ford, Renault, Citroen и Honda. Лада была представлена исключительно Калинами в разных ипостасях. Победитель выступал на версии NFR, подготовленной заводской командой Lada Sport.
- На старт вышли пилоты из семи городов России. Кто-то представлял не родной город, а тот, к которому приписана команда. Так, петербуржец Андрей Петухов по протоколам Гонки звезд проходил как тольяттинец. Самый дальний гость, он же единственный представитель зарубежья, - Александр Артемьев из Алматы.
- Алексей Васильев — самый титулованный участник Гонки звезд — 2017: многократный чемпион России по кольцевым и зимним трековым гонкам, призер чемпионата FIA GT и других европейских серий «длинных» гонок. На его счету также победа в Гонке звезд — 2008, а всего на ее подиум Васильев поднимался четырежды.
- Регламент Гонки звезд предписывал использование дорожных шин ContiPremiumContact 5 размерностью 185/60 R14, приобретенных у официального поставщика. Одно из преимуществ этих шин — они существенно дешевле специальной гоночной резины. А развитый рисунок протектора позволяет применять их и в случае дождя.
- Победитель Гонки звезд Егор Санин в свои 18 лет — опытнейший пилот, так как карьеру начал в шестилетнем возрасте (картинг, мини-багги). Будучи многократным победителем юниорского первенства России по ралли-кроссу, пришел в кольцевые гонки и быстро добился успеха, став победителем Кубка страны в классе Национальный — в возрасте 14 лет!
- Гонка звезд — 2017 была центральным мероприятием «Большого гоночного уик-энда». В этот день состоялись также старты международной серии SMP F4 NEZ Championship и четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challengе.
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