Пассажирка предотвратила страшное ДТП с автобусом

Инцидент произошел сегодня днем в сочинском микрорайоне Бытха. Водитель маршрутного Богдана затянул ручник и ушел, но машина внезапно покатилась…

Город Сочи имеет очень холмистый рельеф, так что за тормозами здесь нужен глаз да глаз. Водитель маршрутного автобуса № 98 проявил беспечность и оставил машину на уклоне на одном лишь ручнике, а сам куда-то ушел. В салоне уже скопились пассажиры, в основном пожилые люди — они не сориентировались, когда автобус без водителя внезапно покатился, и только одна девушка бросилась к рулю, резко вывернула его вправо и направила машину в забор у обочины, который и сыграл роль тормоза — автобус остановился.

Если бы не юная пассажирка, разогнавшийся на горке автобус мог натворить Бог знает каких дел: внизу по склону находится парковка супермаркета, где днем много людей, а далее улица Бытха делает крутой поворот перед придорожным автосервисом — потенциальных жертв было много. Но, к счастью, все обошлось, никто не пострадал, только пассажиры перепугались сильно.

Местное сетевое издание «Макс Портал» со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства сочинской мэрии сообщило, что водитель Богдана нарушил сразу несколько правил остановки: не заглушил двигатель, не включил передачу, не вывернул колеса в сторону бордюра, не до конца затянул ручной тормоз и вышел из автобуса. Водителя уже уволили, а транспортному предприятию, на котором он работал, предписано провести дополнительный инструктаж сотрудников.

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Фото, видео: YouTube