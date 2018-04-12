Таксист затребовал у британских болельщиков 10 тыс. рублей за 20-минутную поездку по Москве

Болельщики британской команды решили воспользоваться услугами столичного таксомотора, но аппетиты водителя их сильно удивили…

Эту историю рассказала в своем Твиттере журналистка Сара Рэйнсфорд. Довозивший ее друзей таксист потребовал за путь от Лубянки до Пятницкой улицы 10 тысяч рублей и отказывался выпускать их, а также не дал сфотографировать свою лицензию. Они были вынуждены отдать ему 2 тысячи рублей, притом что расстояние между улицами всего 6 км и поездка составила около 23 минут. Согласно Яндексу, стоимость услуги такси в этом направлении не превышает 300 рублей.

Болельщики приехали в Москву на ответный матч ¼ финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом», который состоится сегодня на стадионе «ВЭБ-Арена». Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействовано более двух тысяч сотрудников полиции. Напомним, первая встреча окончилась поражением красно-синих со счетом 1:4.

Сразу вспоминается случай, произошедший в Москве в июне прошлого года, когда таксист затребовал у радиожурналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта Домодедово до отеля Crowne Plaza. Правоохранительные органы быстро вычислили мошенника и возбудили против него уголовное дело.

Столичные таксисты активно готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 и даже осваивают азы английского языка. Мэрия выделила на эти цели 30 млн рублей. Надеемся, что таких безобразных случаев вымогательства больше не будет.

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