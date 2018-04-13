Открытие уже скоро: на Крымский мост начали наносить разметку!

Одна из основных интриг весны — успеют или нет строители сдать автомобильную часть моста к майским праздникам? Судя по темпу, которые набрали на завершающем этапе, должны успеть!

На автодорожной части моста через Керченский пролив приступили к одному из финальных этапов обустройства — нанесению дорожной разметки. Работы начались со стороны таманского берега.

Разметка выполнена из термопластика с отличными светоотражающими характеристиками и высоким показателем белизны. Состав наносят на сухую, чистую дорожную поверхность. Перед основным нанесением дорожники определяют контрольные точки и после проверки всех геометрических параметров приступают к нанесению постоянной разметки. Разметочная машина равномерно формирует на дороге полосу термопластика с добавлением микростеклошариков, которые и дают высокий коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости.

Ширина краевой линии составляет 20 см, а осевой линии — 15 см. Толщина линии разметки — около 4 мм, это гарантирует высокую износоустойчивость.

«У Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км», — объясняет начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.

Перед нанесением на дорогу строители рассмотрели несколько вариантов термопластика от разных отечественных производителей. Материалы испытали на асфальтобетоне, проверив прочность и светоотражающие способности.

На одном из участков строящейся автодороги уже опробовали освещение с обеих ее сторон. Лампы будут загораться автоматически при снижении естественной освещенности, а при ее повышении до 10 лк — отключаться.



Минтранс сообщил, что движение по автомобильной части моста откроют с опережением — в мае, не уточнив даты. Пока дорогой смогут воспользоваться лишь легковые автомобили и автобусы, грузовикам дадут разрешение лишь в конце года, как и планировалось ранее.

Фото: Росавтодор