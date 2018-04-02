На Крымском мосту «включили свет»

На одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту было опробовано включение наружного освещения. Освещенность трассы соответствует проектным расчетам, пришли к выводу инженеры.

На участке, расположенном недалеко от таманского берега, строители включили электричество на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Это сделали вечером, с наступлением сумерек, и горели лампы на протяжении трех часов. Дорожники в это время с помощью приборов измеряли освещенность дороги. По проекту моста, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Замеры показали, что по всему полотну дороги показатель даже выше расчетного.

«То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения», — пояснил Александр Русаков, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Столбы освещения — это металлические силовые опоры высотой 9 метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. На участках подъезда к мосту предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами, которые устанавливаются на разделительной полосе.

Натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом защищены от воздействия морского климата. Такие лампы часто используют на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Для Крымского моста это важно, так как в районе, где он расположен, часто бывают густые туманы.

Лампы будут загораться автоматически при снижении естественной освещенности до 20 лк, а утром, когда естественная освещенность повысится до 10 лк, — отключаться. Также систему можно будет включить в ручном режиме с помощью диспетчера Центрального пункта управления автоматизированной системой (АСУДД). Также можно будет регулировать яркость освещения как на самом мосту, так и на подъездных дорогах к нему.

На автоподходах по обоим берегам Керченского пролива мачты освещения уже установлены. На разделительной полосе и развязках новой 40-километровой дороги к Крымскому мосту со стороны Кубани смонтировано около 1,5 тысяч опор под освещение.

Строители говорят, что данная система освещения экономична и гарантирует бесперебойную работу.

По последним данным Минтранса, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту запустят уже в мае, грузовики и автобусы смогут двигаться по нему ближе к концу года, а железнодорожное сообщение откроют в 2019-м.

Название для моста выбрали путем всеобщего народного голосования. «Крымский мост» стал лидером среди 12 самых популярных наименований.

Фото: most.life