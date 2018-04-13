В эти выходные в Москве полностью перекроют Фрунзенскую набережную

С 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля Фрунзенская набережная будет недоступна для автомобилистов, им придется объезжать ремонтируемый участок по Комсомольскому или Ленинскому проспектам. На набережной будут укладывать новый асфальт. Вот как объяснил необходимость полного перекрытия улицы для машин заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков:
«Полное перекрытие участка набережной необходимо для устройства бесшовного дорожного покрытия. Для этого одновременно по всей ширине проезжей части будут работать шесть асфальтоукладчиков, 15 катков, свыше 200 самосвалов. Всего в эти выходные на объекте будет задействовано порядка 300 единиц техники и более 600 рабочих. Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше».
Всего за выходные на Фрунзенской набережной планируется уложить 70 тысяч квадратных метров нового покрытия, для этого потребуется порядка 11 тысяч тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба московской мэрии.
- Сезон ремонтных работ на дорогах Москвы стартовал 9 апреля. Всего в этом году власти планируют привести в порядок 17 млн квадратных метров асфальтового покрытия.
- В прошлые выходные столичные дороги начали мыть шампунем, чтобы избавить их от накопившейся за зиму грязи.
Фото: ГБУ «Автомобильные дороги»
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