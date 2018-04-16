Шнур будет объявлять остановки в автобусах

В необычном амплуа лидер «Группировки Ленинград» решил выступить в честь 400-летнего юбилея Новокузнецка. Управление по транспорту и связи города обещает, что пассажиры услышат голоса и других знаменитостей.

В Москве пассажиры метро уже привыкли к тому, что во время праздников названия станций и прочую информацию в вагонах озвучивают известные актеры и звезды шоу-бизнеса, а вот для Новокузнецка такая практика в новинку. Власти города по случаю его 400-летия решили позаимствовать передовой опыт у столицы и попросили известных людей начитать названия остановок для автобусных маршрутов. Первым откликнулся Сергей Шнуров, лидер популярной группы «Ленинград». В Сети опубликовано видео, как он записывает дубли «Левый берег. Конечная», «Ресторан Терсь», «Вокзал» и «Кинотеатр „Коммунар“».

Запись происходила в одной из гостиниц во время гастролей группы «Ленинград» в Кемеровской области.

В автобусах Новокузнецка будут звучать голоса и других знаменитостей, но каких именно, власти пока не уточнили — очевидно, ведутся переговоры.

В октябре прошлого года в звуковой библиотеке Яндекс.Навигатора появился голос звезды Comedy Club Гарика Харламова. Ранее подсказки для приложения озвучили телекомментатор Василий Уткин, режиссер Федор Бондарчук и рэпер Баста.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Видео: YouTube