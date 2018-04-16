Старт уже близко: на Крымском мосту и подходах монтируют автоматическую систему управления движением

АСУДД обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму.

Сегодня официально объявлено, что начались пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Крымского моста. Она создана российскими специалистами с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив.

АСУДД обеспечит эффективное управление движением, контроль за соблюдением ПДД, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, а также будет информировать и оперативно реагировать на осложнения дорожно-транспортной обстановки.

На самом мосту и подходах к нему установлены радарные детекторные комплексы, которые собирают статистические данные — интервал движения и классификация транспортных средств, определяют среднюю скорость потока, интенсивность движения, загруженность полос. Эти данные необходимы для расчета и выбора программы управления дорожным движением.

Десять автоматических комплексов контроля движения будут следить за соблюдением водителями правил, а автоматические метеостанции — контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна. Они заблаговременно предупредят дорожные службы моста и водителей о гололеде, тумане, сильном ветре, мокром или заснеженном дорожном покрытии.

Тщательно все просчитав, учтя погоду и прочие дорожные условия, система определит оптимальную программу управления движением. Программу можно будет оперативно изменять в зависимости от актуальной информации о движении на Крымском мосту, например, определять рекомендованную скорость движения, в том числе по отдельным полосам, и эффективно управлять транспортными потоками.

Водителей будут информировать об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации. В случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Табло предупредят водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Система проконтролирует дорожное движение не только на Крымском мосту, но и на автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи.

Управлять АСУДД будут из Центрального диспетчерского пункта, расположенного на базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове.

При проектировании системы особое внимание уделили ее безопасности в целом и каждой подсистеме. В случае необходимости информационные табло и дорожные знаки смогут работать автономно до восстановления связи с Центром управления. Локальные узлы управления размещены на каждой опоре АСУДД, так что даже в случае потери связи с Центром водители не заметят отключения, оборудование на мосту будет работать, определяя алгоритмы деятельности исходя из актуальных условий.

АСУДД будет работать сразу же после открытия движения по новой трассе в Крым , а специалисты отработают взаимодействие всех подсистем. Напомним, движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту запустят уже в мае, а движение большегрузов сначала планировали открыть в конце года, но недавно министр транспорта Максим Соколов уточнил, что оно начнется уже осенью.

, а специалисты отработают взаимодействие всех подсистем. Напомним, движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту запустят уже в мае, а движение большегрузов сначала планировали открыть в конце года, но недавно министр транспорта Максим Соколов уточнил, что оно начнется уже осенью. Разметку на автомобильную часть моста уже начали наносить на прошлой неделе. Она будет выполнена из светоотражающего термопластика с высоким показателем белизны.

Фото: Росавтодор