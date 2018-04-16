Старт уже близко: на Крымском мосту и подходах монтируют автоматическую систему управления движением

Сегодня официально объявлено, что начались пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Крымского моста. Она создана российскими специалистами с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив.
АСУДД обеспечит эффективное управление движением, контроль за соблюдением ПДД, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, а также будет информировать и оперативно реагировать на осложнения дорожно-транспортной обстановки.
На самом мосту и подходах к нему установлены радарные детекторные комплексы, которые собирают статистические данные — интервал движения и классификация транспортных средств, определяют среднюю скорость потока, интенсивность движения, загруженность полос. Эти данные необходимы для расчета и выбора программы управления дорожным движением.
Десять автоматических комплексов контроля движения будут следить за соблюдением водителями правил, а автоматические метеостанции — контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна. Они заблаговременно предупредят дорожные службы моста и водителей о гололеде, тумане, сильном ветре, мокром или заснеженном дорожном покрытии.
Тщательно все просчитав, учтя погоду и прочие дорожные условия, система определит оптимальную программу управления движением. Программу можно будет оперативно изменять в зависимости от актуальной информации о движении на Крымском мосту, например, определять рекомендованную скорость движения, в том числе по отдельным полосам, и эффективно управлять транспортными потоками.
Водителей будут информировать об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации. В случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Табло предупредят водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Система проконтролирует дорожное движение не только на Крымском мосту, но и на автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи.
Управлять АСУДД будут из Центрального диспетчерского пункта, расположенного на базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове.
При проектировании системы особое внимание уделили ее безопасности в целом и каждой подсистеме. В случае необходимости информационные табло и дорожные знаки смогут работать автономно до восстановления связи с Центром управления. Локальные узлы управления размещены на каждой опоре АСУДД, так что даже в случае потери связи с Центром водители не заметят отключения, оборудование на мосту будет работать, определяя алгоритмы деятельности исходя из актуальных условий.
- АСУДД будет работать сразу же после открытия движения по новой трассе в Крым, а специалисты отработают взаимодействие всех подсистем. Напомним, движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту запустят уже в мае, а движение большегрузов сначала планировали открыть в конце года, но недавно министр транспорта Максим Соколов уточнил, что оно начнется уже осенью.
- Разметку на автомобильную часть моста уже начали наносить на прошлой неделе. Она будет выполнена из светоотражающего термопластика с высоким показателем белизны.
Фото: Росавтодор
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