ГИБДД попросила молодежь помочь повысить безопасность на дорогах

В этом году одним из организаторов конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» выступила Госавтоинспекция, которая предложила участникам спецтему.

В конкурсе «Новый взгляд» может принимать участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, и в ГИБДД считают, что им удастся лучше всего донести до общества тему необходимости соблюдения правил дорожного движения и формирования нетерпимости к нарушителям ПДД.

В качестве работ принимаются плакаты и видеоролики, в которых должны быть отражены такие аспекты, как безопасность пешеходов на пешеходных переходах и перевозка детей в автомобилях.

В Госавтоинспекции надеются, что благодаря конкурсу удастся привлечь молодежь к проблеме безопасности на дорогах.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября. Официальное награждение финалистов и победителей специальной темы «Молодежь за безопасность дорожного движения» пройдет в ГУОБДД МВД России в ноябре.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса и в официальных группах ВКонтакте и Инстаграме.

Фото: «Новый взгляд»

Видео: YouTube