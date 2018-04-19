Трамваи вместо машин: в Москве на сутки перекроют Чистопрудный бульвар

Одна из центральных и наиболее привлекательных для туристов улиц столицы 20 и 21 апреля будет недоступна для автомобилистов. Здесь пройдет ежегодный Парад трамваев.

Москвичи и гости столицы приходят посмотреть на старые трамваи целыми семьями, и чтобы им было комфортно и безопасно, Чистопрудный бульвар закроют для автомобилей с 23:00 20 апреля до 18:00 21 апреля.

Сам парад, приуроченный к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве, пройдет по центральным улицам города утром 21 апреля: колонна старинных трамваев проследует по улицам: Шаболовка, Серпуховский Вал, Даниловский Вал, Дубининская, Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам и примерно в полдень финиширует на Чистых прудах, где подвижной состав будет доступен всем желающим для осмотра и фотографирования.

На Чистопрудном бульваре трамваи будут стоять до 15:00, после чего отправятся на хранение в депо до следующего года. Погоду 21 апреля обещают дождливую, но московские власти уверены, что желающих посетить музей под открытым небом все равно будет много.

Год назад столичные власти решили переформатировать Московский монорельс в трамвайную линию. Работы должны начаться в этом году, так что всем, кто хочет собственными глазами увидеть этот памятник лужковской эпохи, следует поторопиться — монорельс пока еще работает в экскурсионном режиме.

Осенью прошлого года стало известно о том, что концерн «Ростех» отказался от производства футуристического трамвая Russia One (R1), разработанного Уральским вагоностроительным заводом. Оказалось, что для него нет ходовой части, а сам трамвай неремонтопригоден.

Фото: АГН «Москва»