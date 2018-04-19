Трамваи вместо машин: в Москве на сутки перекроют Чистопрудный бульвар

Москвичи и гости столицы приходят посмотреть на старые трамваи целыми семьями, и чтобы им было комфортно и безопасно, Чистопрудный бульвар закроют для автомобилей с 23:00 20 апреля до 18:00 21 апреля.
Сам парад, приуроченный к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве, пройдет по центральным улицам города утром 21 апреля: колонна старинных трамваев проследует по улицам: Шаболовка, Серпуховский Вал, Даниловский Вал, Дубининская, Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам и примерно в полдень финиширует на Чистых прудах, где подвижной состав будет доступен всем желающим для осмотра и фотографирования.
На Чистопрудном бульваре трамваи будут стоять до 15:00, после чего отправятся на хранение в депо до следующего года. Погоду 21 апреля обещают дождливую, но московские власти уверены, что желающих посетить музей под открытым небом все равно будет много.
- Год назад столичные власти решили переформатировать Московский монорельс в трамвайную линию. Работы должны начаться в этом году, так что всем, кто хочет собственными глазами увидеть этот памятник лужковской эпохи, следует поторопиться — монорельс пока еще работает в экскурсионном режиме.
- Осенью прошлого года стало известно о том, что концерн «Ростех» отказался от производства футуристического трамвая Russia One (R1), разработанного Уральским вагоностроительным заводом. Оказалось, что для него нет ходовой части, а сам трамвай неремонтопригоден.
Фото: АГН «Москва»
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