Это будет хит! Рассекречен кросс-седан Mercedes-Maybach

За пять дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии представительского кросс-седана Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Пока это только концепт, но в 2020 году он превратится в серийный автомобиль.

Ультрароскошный гибрид седана и внедорожника — богачи России, Ближнего Востока и Китая мечтали о таком автомобиле, и концерн Daimler его сделал. Официальная премьера состоится 25 апреля на Пекинском автосалоне, но фотографии уже уплыли в Сеть.

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury станет серийным в 2020 году и будет оснащаться гибридной силовой установкой, построенной вокруг бензиновой 4,0-литровой «битурбовосьмерки». Ожидается, что совокупная отдача составит свыше 500 л.с. и что plug—in гибридная версия сможет как минимум 50 км проехать исключительно на электротяге.

Интерьер выполнен в соответствии с запросами целевой аудитории и имеет щедрую отделку золотом, натуральным деревом и кожей. Во втором ряду установлены два индивидуальных кресла, разделенные высоким центральным тоннелем-органайзером. В него, в частности, встроен небольшой пищеблок с чайниками и чашками — вскипятить воду и заварить чай можно прямо на ходу.

Серийная версия, разумеется, получит традиционные наружные зеркала заднего вида вместо камер и вряд ли сохранит разделенное надвое заднее стекло, но все прочие особенности концепта сохранятся, в том числе гигантские литые колеса с напоминающими лопасти турбин спицами.

Ключевой вопрос — будет ли роскошный кросс-седан регулярной моделью или, как и внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, пойдет в серию ограниченным тиражом, и тогда за него между олигархами всего мира начнется настоящая драка.

Серийный кросс-седан Mercedes-Maybach наверняка получит анонсированную в марте уникальную опцию — фары, способные создавать своим светом рисунки на асфальте.

Также в марте Daimler представил обновленный серийный 6,5-метровый лимузин Mercedes-Maybach Pullman.

Фото: Daimler