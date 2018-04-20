Знакомьтесь, BYD Tang. Он такой же быстрый, как Porsche Cayenne Turbo

В качестве автопроизводителя компания BYD у нас практически неизвестна: неудачно выйдя на российский рынок с двумя моделями, быстро ушла. Но на родине она чувствует себя комфортно и позволяет себе делать очень крутые машины.

BYD Tang

BYD — мировой лидер по производству аккумуляторов для мобильных телефонов и смартфонов: примерно с 75-процентной вероятностью аккумулятор вашего iPhone или смартфона на Android сделан на ее заводе. Поэтому неудивительно, что флагманская модель у BYD получила гибридную силовую установку.

Это уже второе поколение BYD Tang с силовой установкой, чья мощность превышает 500 л.с. Но первое поколение, продажи которого начались в 2015 году, на рынке провалилось. И дело было не только и не столько в высокой цене — автомобиль выглядел клоном Lexus RX, который стоил сопоставимых денег.

BYD Tang

В BYD провели работу над ошибками и наняли бывшего шеф-дизайнера компаний Alfa Romeo и Audi Вольфганга Эггера. Судя по всему, он получил полную свободу творчества. В итоге вышел агрессивный кроссовер, лишенный даже малейшего намека на китайский кич. Хотя в Tang второго поколения и читаются цитаты из Alfa Romeo, особенно спереди.

Прилично выглядит и интерьер машины: спортивный трехспицевый руль, виртуальная приборная панель, минимум кнопок. Интересно решена дилемма с ориентацией экрана информационно-развлекательной системы, через которую заодно, почти как на автомобилях Tesla, управляются второстепенные системы вроде климат-контроля или аудиосистемы. Огромный «планшетник» вращается, и водитель в зависимости от ситуации может сам решить, вертикально он должен быть расположен или горизонтально. Кроссовер трехрядный, но из-за небольшой колесной базы (2820 мм) вольготно на втором и третьем рядах будет только людям невысокого роста.

BYD Tang

Силовая установка прежняя. Спереди это 2-литровый бензиновый турбомотор (205 л.с.) и электродвигатель (150 л.с.). Задние колеса приводятся в движение таким же электромотором. То есть суммарная мощность силовой установки составляет впечатляющие 505 л.с. и 820 Нм. Ну и если первое поколение BYD Tang разгонялось до 100 км/ч за 4,9 секунды, то второе улучшило это время на четыре десятых. То есть теперь у китайского кроссовера точно такое же время разгона до сотни, как и у топового Porsche Cayenne Turbo: 4,5 секунды.

BYD Tang

Кроссовер довольно богато оснащен: кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, множество систем безопасности, что, конечно же, сделало его недешевым. Но на местном рынке он будет стоить около 270 тысяч юаней, то есть 42 тысячи долларов, и обойдется дешевле Lexus RX40h. Публичный дебют машины состоится на следующей неделе в рамках автосалона в Пекине.

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Фото: BYD