Рассекречен интерьер самого дешевого кроссовера Skoda

Свой новый кроссовер, который займет место ниже Karoq, чешская компания рассекретит через пару недель на автосалоне в Пекине. Но мы уже сегодня знаем о нем практически всё.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Благодаря постоянным утечкам из баз данных государственных ведомств Китая облик кроссовера оказался рассекреченным еще в начале этого года. Сейчас же в сети появились новые фотографии, демонстрирующие предсерийный образец Skoda Kamiq, включая его интерьер.

У кроссовера собственная архитектура интерьера, не имеющая ничего общего ни с Karoq, ни с более крупным кроссовером Kodiaq. В центральную часть бесхитростной передней панели интегрирован экран мультимедийной системы, обрамленный двумя вертикальными воздуховодами. Сверху панели расположилась ничем не прикрытая ниша для мелочевки, ниже расположен блок управления климат-контролем, а под ним, по всей видимости, находится ниша для мобильного телефона. Судя по фото, по крайней мере данный экземпляр Skoda Kamiq оснащен 6-диапазонным автоматом.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Внешне Skoda Kamiq напоминает Rapid Spaceback, недоступный на нашем рынке, да и размеры двух моделей подозрительно близки: длина кроссовера 4390 мм, ширина 1781 мм, высота — 1593 мм, колесная база равна 2688 мм. Но по данным китайских СМИ, кроссовер построен уже на модульной платформе MQB, тогда как Skoda Rapid базируется на старой платформе PQ25.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

В Китае кроссовер будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. Базовая версия получит механическую коробку передач, а более дорогие — автомат либо роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Появится ли Skoda Kamiq на нашем рынке? Представители чешской компании в один голос уверяют, что машина создавалась для рынка Поднебесной, но по нашим данным чехи в следующем году планируют добавить еще один кроссовер в производственную гамму в России. И это будет не Skoda Karoq, который даже после локализации окажется слишком дорогим.

Рассекречен интерьер самого дешевого кроссовера Skoda

Фото: autohome.com.cn

Рассекречен интерьер самого дешевого кроссовера Skoda
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