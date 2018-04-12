Рассекречен интерьер самого дешевого кроссовера Skoda

Свой новый кроссовер, который займет место ниже Karoq, чешская компания рассекретит через пару недель на автосалоне в Пекине. Но мы уже сегодня знаем о нем практически всё.

Skoda Kamiq

Благодаря постоянным утечкам из баз данных государственных ведомств Китая облик кроссовера оказался рассекреченным еще в начале этого года. Сейчас же в сети появились новые фотографии, демонстрирующие предсерийный образец Skoda Kamiq, включая его интерьер.

У кроссовера собственная архитектура интерьера, не имеющая ничего общего ни с Karoq, ни с более крупным кроссовером Kodiaq. В центральную часть бесхитростной передней панели интегрирован экран мультимедийной системы, обрамленный двумя вертикальными воздуховодами. Сверху панели расположилась ничем не прикрытая ниша для мелочевки, ниже расположен блок управления климат-контролем, а под ним, по всей видимости, находится ниша для мобильного телефона. Судя по фото, по крайней мере данный экземпляр Skoda Kamiq оснащен 6-диапазонным автоматом.

Skoda Kamiq

Внешне Skoda Kamiq напоминает Rapid Spaceback, недоступный на нашем рынке, да и размеры двух моделей подозрительно близки: длина кроссовера 4390 мм, ширина 1781 мм, высота — 1593 мм, колесная база равна 2688 мм. Но по данным китайских СМИ, кроссовер построен уже на модульной платформе MQB, тогда как Skoda Rapid базируется на старой платформе PQ25.

Skoda Kamiq

В Китае кроссовер будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. Базовая версия получит механическую коробку передач, а более дорогие — автомат либо роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

Skoda Kamiq

Появится ли Skoda Kamiq на нашем рынке? Представители чешской компании в один голос уверяют, что машина создавалась для рынка Поднебесной, но по нашим данным чехи в следующем году планируют добавить еще один кроссовер в производственную гамму в России. И это будет не Skoda Karoq, который даже после локализации окажется слишком дорогим.

Пока же в России стартовало производство доступных вариантов большого Skoda Kodiaq.

В течение ближайших пары лет у Skoda появится еще один кроссовер, сделанный по мотивам концепта Vizion X, показанного в марте.

Фото: autohome.com.cn