Дебош и сбитые пешеходы. Пьяная молодежь перенесла игру GTA в реальность

Порой реальность оказывается куда более жестокой, чем в компьютерных играх. Архангельская молодежь в очередной раз подтвердила эту аксиому.

В игре Grand Theft Auto (GTA) можно творить полный беспредел на дорогах, правда, получая за это «звездочки», шкалой из которых измеряется внимание полиции к игроку. И если бы дело было в игре, пьяная компания из Архангельска наверняка бы получила пять звезд, при которых скрыться от правоохранительных органов весьма проблематично. Но в реальной жизни все произошло иначе.

Началось все с попытки устроить потасовку в местном торговом центре «Сафари». Охране комплекса удалось выдворить нетрезвую компанию на улицу, одновременно сотрудники нажали тревожную кнопку.

Когда группа немедленного реагирования одного из частных предприятий Архангельска прибыла к ТЦ, компания молодых людей собиралась уезжать на автомобиле Nissan Note. Чоповцы попытались предотвратить это, но водитель дал по газам. Машина сбила случайного пешехода, затем ударилась о припаркованную ГАЗель. В итоге пострадало три пешехода, травмы получила и пассажирка Note, которая предпочла покинуть автомобиль буквально на ходу.

Находящимся в машине удалось вытолкнуть сотрудника охранного предприятия на дорогу, после чего пьяная компания на поврежденном автомобиле уехала от торгового центра.

Впрочем, далеко им уехать не удалось: нетрезвого водителя машины задержали в соседнем дворе. Им оказался 27-летний местный житель. По данным местной ГИБДД, за прошлый год ему выписано более 15 штрафов за различные нарушения ПДД.

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Фото, видео: YouTube