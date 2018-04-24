Что-то прилетело в автомобиль… Не НЛО?

Произошло это в Таиланде. На видео попало, как упавшая с неба конструкция едва не разбила автомобиль.

Камера видеорегистратора зафиксировала падение на дорогу перед автомобилем неизвестной конструкции. Представляем себе состояние водителя, когда он все это увидел. К счастью, все обошлось благополучно, никто не пострадал. Инцидент произошел 18 апреля в таиландской провинции Патхумтхани.

Местные СМИ пишут, что взорвалось хранилище цементного завода, расположенного поблизости, и крышка от резервуара вылетела на дорогу, приземлившись буквально в сантиметре от автомобиля.

Другие видеосюжеты ищите по ссылке.

Фото, видео: YouTube

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые