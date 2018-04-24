Что-то прилетело в автомобиль… Не НЛО?

Камера видеорегистратора зафиксировала падение на дорогу перед автомобилем неизвестной конструкции. Представляем себе состояние водителя, когда он все это увидел. К счастью, все обошлось благополучно, никто не пострадал. Инцидент произошел 18 апреля в таиландской провинции Патхумтхани.
Местные СМИ пишут, что взорвалось хранилище цементного завода, расположенного поблизости, и крышка от резервуара вылетела на дорогу, приземлившись буквально в сантиметре от автомобиля.
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Фото, видео: YouTube
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