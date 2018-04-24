Что-то прилетело в автомобиль… Не НЛО?

Велар против Патриота: кто вырвется из снежного плена?

Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?