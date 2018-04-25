Преграда из фур: ни один самоубийца не пройдет!

Полиция штата Мичиган прибегла к такому экстренному способу, чтобы помочь человеку, который угрожал самоубийством на эстакаде шоссе.

Во вторник около часа ночи все полосы шоссе 696 были закрыты в обоих направлениях. Ранее в полицию поступил звонок, что неизвестный житель Детройта стоит на эстакаде и, по всей видимости, собирается с нее спрыгнуть.

Полицейские ограничили движение и стали организовывать водителей фур, чтобы те образовали своеобразный забор под мостом. Параллельно с потенциальным самоубийцей велись переговоры, сообщает издание fox2detroit.com. Под эстакадой выстроили 13 грузовиков, чтобы сократить расстояние до земли, если мужчина все же пойдет на самоубийство. К счастью, он так и не решился, его все же уговорили этого не делать, и позже он был доставлен полицией Хантингтон Вудс в больницу Бомонта для оценки психологического состояния.

Только около четырех утра автомагистраль 696 была вновь открыта для движения.