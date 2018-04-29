Не сидим дома: два популярных автомаршрута на майские праздники

Четыре выходных на первые майские праздники и еще чуть-чуть на вторые помогут выйти из зимней спячки и подготовиться к жаркому лету.

Если шеф оказался добрым, а каникулы — длинными, то идеальный вариант для путешествия — Карелия. Расстояние от Москвы до Петрозаводска чуть больше тысячи километров. Выезжаем 28 апреля, сразу после обеда. Едем через Тверь, Великий Новгород и Волхов. От Петрозаводска до начала большинства туристических маршрутов нужно добираться еще несколько часов, хотя и не за рулем, но безопасность важнее всего, поэтому примерно через 550 км, проехав Великий Новгород, ищем место для ночевки, правда, при поездке вдвоем можно устроиться и в автомобиле. Ранним утром (а восход солнца в конце апреля — в начале шестого) снова в путь. Уникальная природа Карелии с озерами и лесами прекрасно подходит для трекинга, хайкинга, велотуризма, но начало мая — время «водников». В это время лед на реках вскрывается, таяние снегов создает идеальные условия для сплава. В зависимости от опыта можно выбрать подходящую реку — от спокойной Шуи до коварной Уксы. Следующий вариант подойдет для путешественников, у которых в мае есть время для долгой поездки, но нет желания мотаться по диким местам с рюкзаком — это Западная Белоруссия. От Москвы до Бреста тоже чуть больше тысячи километров. В канун Дня Победы крепость-герой — самый посещаемый исторический памятник Белоруссии. Крепость открыта для экскурсий, а 9 мая там состоятся праздничные мероприятия. Маршрут проходит по трассе М-1, отправляться в путь можно утром 29 апреля. 700 километров. и первая ночевка — в Минске. Следующим утром направляемся на запад. Посещение Беловежской пущи — обязательное условие, особенно если у вас есть дети. Начальной точкой путешествия по Западной Белоруссии может стать и Гродно — здесь ощущаешь себя в Европе, ведь со времен основания в 1128 году город успел побыть административным центром княжества Литовского, а затем и Речи Посполитой. Еще один кусочек Средневековья на пути — городок Лида с уникальным памятником XIV века — могучей замковой крепостью. Из Гродно до Лиды чуть больше 100 километров по трассе М-6. День Победы отмечаем в Бресте, где тоже проводят парад, но в отличие от московского или питерского увидеть его вживую могут все желающие. А в 23 часа небо над Брестской крепостью озарится салютом.

Чешские автопутешественники Филипп Вогел и Петр Явурек рискнули совершить кругосветное путешествие на вазовской «копейке».



Как подготовиться к дальней дороге, чтобы все прошло гладко и не испытывать усталости? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.



Обзор и фото предоставлены компанией Webasto