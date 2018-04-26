«Перед иностранцами стыдно!» Милонов предложил бороться с плохими дорогами смекалкой

Известный своими смелыми инициативами депутат Госдумы от партии «Единая Россия» предложил провести акцию по борьбе с ямами на дорогах перед чемпионатом мира по футболу — 2018, который пройдет этим летом в России.

Виталий Милонов зарекомендовал себя как яростный борец с геями и защитник традиционных ценностей русской культуры, и вот теперь он решил направить свою энергию на одну из самых главных бед России — плохие дороги.

Депутат предложил министру транспорта РФ Максиму Соколову организовать общероссийскую акцию по борьбе с колеями и ямами на дорогах, соответствующее письмо есть в распоряжении агентства РИА Новости:

«Прошу вас рассмотреть возможность организации общероссийской акции по борьбе с колейностью на дорогах. Совместно со специалистами, научным сообществом, гражданскими энтузиастами и инноваторами дайте старт акции по поиску усовершенствованных технологий и материалов, которые будут противодействовать образованию колей и ям на российских дорогах.

Стоит ли говорить, что этот участившийся дефект влияет на безопасность дорожного движения? Между тем совсем скоро наша страна примет участников и болельщиков чемпионата мира по футболу — не хотелось бы, чтобы наша страна подтвердила в глазах гостей исторический стереотип о качестве наших дорог».

Конкретных мер по истреблению этого стереотипа Виталий Валентинович пока не предложил, он считает, что для борьбы с колеями и ямами достаточно «обратиться к неисчерпаемым ресурсам российской изобретательности и смекалке, решение этой проблемы будет найдено очень быстро».

Виталий Милонов — патриот не только на словах, но и на деле: ездит на автомобилях марки Лада. Осенью прошлого года он приобрел себе уже вторую Весту в модификации SW Cross — рыжую, в цвет бороды!

В начале апреля «За рулем» рассказывал об автомобилистке из Екатеринбурга, которая сумела отсудить у дорожников компенсацию за попавший в глубокую колею автомобиль.

Фото: vk.com/milonov