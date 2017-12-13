Пьяный гаишник на Мерседесе стал виновником массового ДТП

Инцидент произошел ночью 25 апреля в Тюмени. Находящийся не при исполнении старший лейтенант полиции за рулем Мерседеса Е-класса устроил аварию с участием четырех машин.

Авария произошла в 23:40 на пересечении улиц Воровского и 50 лет Октября. Инспектор ДПС по фамилии Лебедев, управляя автомобилем Mercedes-Benz E 350, врезался в стоящий на светофоре Volkswagen Passat. Тот, в свою очередь, зацепил стоящую за ним Камри, а Тойота наехала на стоящую следующей Хонду Сивик.

На сайте информагентства URA.RU опубликован видеоролик с последствиями аварии. Также уральские коллеги сообщают, что в крови управлявшего Мерседесом полицейского обнаружено 0,87 промилле алкоголя. О пострадавших ничего не сообщается, но, судя по ролику, машины пострадали не очень сильно, а значит сила удара была небольшой.

По факту происшествия в МВД Тюменской области проводится служебная проверка. Устроивший аварию полицейский будет в ближайшее время уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В октябре прошлого года нетрезвый сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП в Ростовской области.

В августе 2017 года из МВД уволили молодого сотрудника, который пьяный под камеру, сидя за рулем автомобиля, утверждал, что ему за такое поведение ничего не будет и заключил с прохожими пари на 300 тысяч рублей.

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