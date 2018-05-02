Страшное напоминание: корпус мобильника из побывавшего в ДТП автомобиля

Компания Volkswagen выпустила 153 эксклюзивных чехла для iPhone 8 из кузовного металла побывавших в ДТП автомобилей, водители которых печатали во время движения SMS-сообщения. Эти чехлы советуют приобрести тем, кто не может удержаться от использования мобильника за рулем.

Стоимость одного чехла с учетом того, что это ручная работа, небольшая — всего 599 шведских крон (примерно 4400 рублей), но о прибыли в компании Volkswagen в данном случае и не думали. Чехлы из аварийного металла — это своего рода социальная реклама, напоминающая о том, как опасно печатать SMS во время вождения, а все вырученные от продажи деньги будут переданы шведской организации Trafikskadefonden, помогающей жертвам ДТП.

Сама идея выпуска оригинальных чехлов для айфонов принадлежит шведскому представительству компании Volkswagen. Дело в том, что в феврале этого года в Швеции вступил в силу закон, запрещающий держать в руках мобильник во время вождения, но количество аварий от этого, к сожалению, не уменьшилось — автомобилисты продолжают отвлекаться на свои гаджеты. Чехлы рекомендованы к приобретению в первую очередь тем, кто не может устоять перед соблазном воспользоваться мобильником во время езды — возможно, вид глубоких царапин на металлическом корпусе смартфона отучит их от пагубной привычки.

В декабре «За рулем» рассказывал о необычных наручных часах датской фирмы REC Watches, в конструкции которых используется кузовной металл списанных в утиль классических автомобилей.

Фото: crashedcases.com