Японцы создали робота-трансформера с задатками спорткара

Ролик, демонстрирующий возможности трансформера, размещен в YouTube.

Японская компания Asratec Corp. из Токио разработала конструкцию будущего — робота-трансформера, который способен за несколько минут превратиться в двухместный спорткар. В этом состоянии он развивает скорость 30 км/ч — маловато, конечно, для такой машины, но это, видимо, только начало.

Называется чудо-машина J-deite RIDE, рост робота 4 метра, а если он становится автомобилем, то его длина составляет 3,8 метра. Управлять спорткаром можно как традиционно — с водительского места, так и в дистанционном режиме.

Робот создан компаниями Brave Robotics Inc, Asratec Corp и Sansei Technologies Inc и представлен на заводе недалеко от Токио, но за пределами предприятия машину пока не тестировали.

Видео ускорено в 4,5 раза, предупреждают создатели чудо-машины.

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Фото: j-deite.jp