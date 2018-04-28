У священника за рулем уже с утра было 3,7 промилле алкоголя

Прохожий обратил внимание на Citroen, который как-то странно петлял по дороге, и сообщил об этом в полицию. Водителя долго искали, и каково же было удивление стражей порядка, когда нарушителем, да еще каким, оказался ксендз!

Житель одного из районов Лодзи около 7 часов утра, когда люди обычно идут на работу, обратил внимание на странный автомобиль, поведение водителя которого свидетельствовало лишь об одном: он сильно пьян. Полицейские быстро выяснили, кто является владельцем транспортного средства, а поскольку задержать машину по горячим следам не удалось, отправились по адресу, указанному в регистрационном документе. Каково же было их удивление, когда это оказался адрес местного костела, но там они не нашли предполагаемого нарушителя, а лишь получили информацию о том, что священник в это время должен находиться в архиепископской курии. Там его тоже не оказалось, и в конце концов священнослужителя нашли в местной больнице, где подвергли тестированию на алкоголь. Результат оказался неожиданным — 3,6 промилле! При этом нужно учитывать, что исследование проводилось через несколько часов после получения звонка от неравнодушного гражданина. То есть ксендз уже начинал приходить в себя (видимо, этим и занимались больничные медики!), и остается только догадываться, сколько же алкоголя было в его крови, когда он управлял автомобилем! Полицейские начали выяснять «алкобиографию» священнослужителя. Выяснилось, что это случай не первый, в сентябре 2013 года он также находился за рулем подшофе, и во время проверки в его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Однако тогда он раскаялся в своем поступке и объявил о продаже автомобиля и передаче всей вырученной суммы на благотворительность, пишет польское издание moto.onet.pl.

«Курия получила информацию от полиции о сложившейся ситуации, и священник был отправлен на закрытое лечение. Курия Лодзинской архиепархии сожалеет о поведении священника, но не может нести ответственность за его незаконное поведение», — говорится в ответе ведомства на запрос полиции.

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