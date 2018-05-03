Пьяная учительница показала, как не надо водить

Видеоролик с пьяным вождением от первого лица опубликовала полиция британского графства Восточный Сассекс. Лихую поездку сильно поддавшей 41-летней учительницы Луизы Уиллард снял установленный в ее машине видеорегистратор.

Инцидент произошел в городе Бексхилл 4 апреля, но полиция опубликовала его видеозапись лишь в конце месяца, когда женщину уже осудили — стражи порядка надеются, что душещипательный ролик удержит зрителей от желания сесть за руль «под мухой».

Луиза Уиллард ехала пьяной на своем хэтчбеке Vauxhall Corsa довольно долго, совершала опасные перестроения, задевала кусты и обочину, чудом разъезжалась со встречными автомобилями на узких улочках города, по которым неслась со скоростью свыше 80 км/ч. Финальной точкой маршрута стала корма автомобиля Audi, в которую внезапно приехала пьяная автоледи. Удивительно, но после довольно сильного удара она не остановилась, включила заднюю и попыталась скрыться с места ДТП, однако была вскоре задержана полицией.

Суд лишил ее водительских прав на два года и приговорил к годовому общественному надзору и 150 часам общественных работ. А вот штраф ей выписали на удивление маленький — всего 170 фунтов стерлингов (примерно 14,5 тыс. рублей).

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Фото, видео: sussex.police.uk