Криптомобиль: блокчейну нашли применение в автопроме

Блокчейн — это децентрализованный протокол для обмена данными. Данная технология лежит в основе таких известных криптовалют, как Bitcoin и Ethereum. Каждое изменение фиксируется в блоках данных, расположенных в хронологическом порядке (цепочке). Благодаря этому достигается прозрачность и защита от манипуляций.

Сейчас при производстве автомобильной техники все узлы и компоненты уже не делают на одном заводе, чаще всего есть несколько поставщиков, которые специализируются на чем-то конкретном, а потом на основном производстве осуществляется сборка. Очень важно, чтобы процесс взаимодействия предприятий проходил гладко. С прозрачностью и быстротой системы, основанной на блочных связях, это взаимодействие в автомобильной промышленности может стать намного более эффективным. Кроме того, в течение жизни автомобиля о нем накапливается много информации, часто отдельные данные теряются, что создает проблемы клиентам. Особенно это касается страховщиков, которые с удовольствием откажут в выплатах на том основании, что какая-то необходимая им информация отсутствует. Благодаря блокчейну данные будут надежно храниться в системе, что особенно важно, когда речь идет об огромных массивах информации, касающейся миллионов клиентов.Когда дело доходит до отслеживания какой-то информации, это позволяет производителю пройти всю цепочку до человека, который ее внес, даже если на пути существует несколько систем хранения. Технология blockchain делает коммуникацию прозрачной. Для транзакций, таких как покупка транспортных средств или услуг, это очень важно. Кроме того, это облегчает правоохранительным органам возможностьотследить покупку, что в будущем принесет пользу рынку в целом, отмечает Bankless Times.

Все чаще об использовании блокчейн-технологий рапортуют те или иные автокомпании. Так, Porsche в настоящее время испытывает возможности дистанционного отпирания и запирания дверей при помощи приложения, основанного на технологии блокчейна, а также предоставления временного доступа к автомобилю, а также ряд новых бизнес-моделей, основанных на сборе шифрованных данных. Автомобиль становится частью блокчейна, благодаря чему появляется возможность реализации оффлайн-соединения — без подключения к промежуточному серверу. Процедура отпирания и запирания при помощи приложения, например, занимает всего 1,6 секунды, что до шести раз быстрее, чем ранее. Кроме того, данные надежно защищены эффективным алгоритмом шифрования от несанкционированных манипуляций.