Пьяный лихач на Мерседесе при виде гаишников усадил за руль свою невесту

Утром 30 апреля в Красноярске внимание сотрудников ДПС привлек движущийся по встречке Мерседес с мужчиной за рулем. Когда машину догнали и остановили, на месте водителя уже сидела девушка.

Об этой истории в социальных сетях сначала сообщил сам водитель Мерседеса: якобы он стал жертвой произвола полицейских, которые зачем-то силой вытащили его с пассажирского места автомобиля, затем ударили лицом о капот, отвезли в дежурную часть и бросили на пол. Там мужчина, по его собственным словам, потерял сознание, а когда пришел в себя, встал и начал в грубой форме выражать недовольство, полицейские его снова избили. Затем мужчину отвезли в краевой наркологический диспансер для медицинского освидетельствования, но он проходить его отказался. При этом рассказчик не отрицает, что был пьян. Как проходило задержание, записал на камеру мобильного телефона один из друзей автомобилиста.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю сегодня изложила свою версию развития событий: нетрезвый мужчина грубым и агрессивным поведением спровоцировал полицейских на силовые действия, а в отделении специально валялся на полу, вскидывал ноги и разбрасывал личные вещи, чтобы изобразить из себя жертву. В паблике «ЧП Красноярск» социальной сети ВКонтакте опубликовано видео, предоставленное полицией. В ролике видно, что мужчина признается, что он наркоман. Лежа на полу, он сам швырнул в сторону свой мобильный телефон, а затем стал утверждать, что его разбили гаишники. Невеста пыталась уговорить своего пьяного жениха прекратить все это, но тщетно, мужчина продолжал буянить.

В полиции также сообщили, что задержанный ранее 82 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за пьяную езду. За отказ от медицинского освидетельствования его снова лишат прав по статье 12.26 КоАП РФ. Кроме того, в отношении дебошира может быть возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ «Клевета» за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сотрудников полиции.

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Фото, видео: vk.com/kraschp